Аэропорт "Киев" признали лучшим на международном авиафоруме

«Киев-Жуляны» признан лучшим аэропортом в номинации “Аэропорты до 4 млн пассажиров”.

Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского ( «Киев-Жуляны») признан лучшим аэропортом в номинации “Аэропорта до 4 млн пассажиров” на международном авиационном форуме Routes Silk Road.

Об этом сообщает Ufuture.

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В течение трех дней наиболее мощные игроки авиаиндустрии в мире решали стратегические вопросы и заключали сделки, а также определяли лучших в различных категориях.

В номинации “Аэропорты до 4 млн пассажиров” победил Международный аэропорт “Киев” им. И. Сикорского.

На форум Routes Silk Road собрались около 270 делегатов из 40 авиалиний и 30 аэропортов стран Центральной и Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии собрались в столице Казахстана Нур-Султан.