В Черногории запретили курение в ресторанах и кафе

Штраф составит до 20 тысяч евро.

В Черногории с 14 августа вступил в силу закон, запрещающий курение в закрытых общественных помещениях, кафе и ресторанах.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телеканал RTCG.

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"Отныне курить в общественных помещениях в Черногории, за исключением казино, запрещено. Штраф для нарушителей составит до 20 тыс. евро. В кафе и ресторанах курить можно только в специальных изолированных комнатах", - говорится в сообщении.

Согласно документу, люди нарушающие правила этого закона, могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч евро. Курить нельзя теперь в закрытых помещениях, таких как рестораны и бары. Также под запрет попало курение в коммерческих помещениях.

Ранее в стране были отдельные залы для курящих. Они должны были располагаться вдали от кухни и барной стойки, быть не меньше десяти квадратных метров и не пропускать дым. Закон также отменяет все предыдущие нормы, позволявшие выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Черногория является одним из лидеров по курению в мире. В 2017 году страна стала первой в Европе по проценту курящего взрослого населения — 38%, опередив Грецию, Россию и Сербию.

Напомним, на пляжах Италии и Таиланда ввели запрет на курение.