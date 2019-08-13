МИД предупредил украинцев об опасности поездок на Гран-Канарию

Украинцам рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб Канарских островов, касающиеся развития ситуации.

Консульство Украины в Малаге в связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария и эвакуацией местного населения рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения горных и лесных зон этого острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.

Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

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Лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется безотлагательно обращаться в Консульство Украины в Малаге, к консульскому округу которого относятся Канарские острова, по телефону «горячей линии» +34 636 54 80 17, адресу электронной почты gc_esm@mfa.gov. ua, или в Посольство Украины в Испании по телефону «горячей линии» +34 620 641 324, адресу электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua