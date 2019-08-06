Wizz Air открыл 6 новых направлений из Одессы: куда можно улететь

С 28 октября будет запущены рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр).

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с ноября запустит рейсы из четвертого украинского города Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.

Об этом сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на пресс-конференции в Одессе.

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По словам Госк, данные рейсы начнут выполняться с начала ноября текущего года и будут осуществляться дважды в неделю.

Также она сообщила, что с 28 октября будет запущены рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр).

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании - около 3500 человек. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером WIZZ и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы из Киева, Львова и Харькова.