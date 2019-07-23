Пилоты British Airways впервые за 40 лет проведут забастовку

Члены профсоюза поддержали забастовку подавляющим большинством - в 93% голосов.

Профсоюз пилотов британских авиакомпаний решил провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат.

Об этом сообщает The Evening Standard.

Забастовка может серьезно отразиться на расписании авиарейсов компании, так как около 90% пилотов British Airways входят в профсоюз.

Представители компании заявили о планах добиваться судебного запрета на забастовку и выразили свое сожаление в связи с тем, что профсоюз решил нарушить планы компании.

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Переговоры между профсоюзом и British Airways ведутся с ноября 2018 года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а фирма предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет.

Даты забастовки пока не объявлялись. По закону, профсоюз обязан уведомить компанию о подобных мерах за две недели.

Отмечается, что последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. В 2008 году пилоты проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.

Как сообщал УНИАН, британской авиакомпании British Airways (BA) грозит штраф в размере 183,39 млн фунтов стерлингов (205 млн евро) из-за скандала вокруг утечки клиентских данных.