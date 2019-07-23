В Lufthansa считают, что авиабилетов дешевле 10 евро не должно быть

По словам директора авиакомпании Карстена Шпора, очень дешевые предложения делают авиаотрасль объектом критики.

В авиакомпании Lufthansa считают, что авиабилеты не могут стоить дешевле 10 евро.

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Карстен Шпор в интервью NZZamSonntag, передает liga.net.

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"Некоторые конкуренты работают с ценами за рейс менее 10 евро. Это экономически, экологически и политически безответственно", - сказал Шпор.

По его словам, очень дешевые предложения делают авиаотрасль объектом критики. Он утверждает, что рост лоукостеров забивает воздушное пространство, стимулируя искусственный спрос. И это сказывается на пунктуальности авиакомпаний, а также влияет на экологию. "Полетов меньше десяти евро не должно быть", - подчеркнул Шпор.

У компании есть также свой лоукостер Eurowings, который предлагает перелеты по цене до 35 евро. Как пояснил Шпор, так компания пытается защитить свой внутренний рынок. К тому же, дешевые билеты сделали перелеты доступными для широких слоев населения".