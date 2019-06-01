цей матеріал доступний українською

Франция изменила правила восхождения на Монблан

17:24, 01 июня 2019
Новости туризма
181 0
Иллюстрация REUTERS

Французские власти запретили альпинистам подниматься на Монблан, если они не забронировали номер в одном из приютов на склонах высочайшей вершины Европы, в рамках мер безопасности, связанных с переполненностью.

Читайте такжеНа Эвересте уже десятый за весну альпинист погиб из-за "пробок"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Альпийская вершина привлекает почти 25 тысяч альпинистов ежегодно, но ежедневные толпы привели к столкновениям между людьми и росту количества незаконных кемпингов.

Начиная с субботы, люди, которые надеются подняться на гору 4,810 метров по стандартному маршруту, должны забронировать номер в одном из трех приютов, если их восхождение включает ночевку.

Пятнадцать альпинистов погибли на Монблане во время прошлогоднего альпинистского сезона, что побудило чиновников начать ограничивать доступ к самому популярному маршруту на фоне опасений о переполненности и оползнях.

Угрозы в адрес смотрителей приютов, а также плохие условия, учитывая их перенаселенность побудили власти объявить новые правила, которые будут действовать до конца альпинистского сезона в сентябре.

Альпинисты, пойманные на маршруте, рискуют двумя годами тюрьмы и штрафом в 300 000 евро.

Новые правила введены на Монблане на фоне резкого увеличения смертей на Эвересте. Там вследствие большой очереди на днях погибло уже девять человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Франция#альпинизм#альпинист