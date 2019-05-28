В самом известном музее Австрии появится аудиогид на украинском языке

Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую, заявил посол в Австрии.

В Вене в дворцовом комплексе Бельведер появится аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

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"Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую. В июле-августе в перечне аудиогидов появится и наш флаг. Сегодня встретились с директором музея Вольфгангом Бергманном, еще раз согласовали текст соглашения. А потом спонтанно взяли и прошлись по этих невероятных музейных залах, где очень скоро, усилиями Украины зазвучит наша речь. Финансирование проекта произойдет через созданный "Украинский институт", - написал он.

22 мая на своем заседании Кабинет Министров одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.