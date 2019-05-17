В Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Самолет, летевший из Борисполя в Шарм-эль-Шейх, приземлился в аэропорту «Одесса», где его проверяли в течение шести часов.

Сегодня в Одессе совершил экстренную посадку самолет из Борисполя в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», между 3.00 и 4.00 борт Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший в Египет, запросил посадку. Последнее связано с анонимным сообщением о бомбе, которая якобы находится на борту.

В течение шести часов самолет находился в аэропорту «Одесса», где подвергся проверке.

Проверка показала, что каких-либо взрывных устройств на борту нет. После 10.00 самолет с пассажирами вылетел в Шарм-эль-Шейх.

Официально случившееся пока не комментируют, ни в аэропорту, ни в региональном главке Нацполиции.