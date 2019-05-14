На Аляске столкнулись два гидросамолета с туристами

Пассажиры осматривали популярный заповедник "Туманные фьорды".

Два гидросамолета с туристами на борту столкнулись на юго-востоке Аляски. По данным Береговой охраны США, погибли как минимум четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести.

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Как сообщает Би-би-си, инцидент произошел возле города Кетчикан. На борту одного самолета было 11 человек, на борту второго - пять.

Сообщается, что десять пассажиров первого самолета выжили и были доставлены в больницу.

Оба самолета перевозили туристов круизного лайнера "Ройал Принцесс". Пассажиры осматривали популярный заповедник "Туманные фьорды".

Позднее во вторник в Кетчикан должны прибыть специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, которые займутся расследованием обстоятельств трагедии.

По словам представителя Федерального управления гражданской авиации США Аллена Кенитцера, причина трагедии пока не установлена.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и суда местной береговой охраны, а также военнослужащие штата и добровольцы.