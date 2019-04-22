Стало известно, когда в Киеве заработают фонтаны

Фонтаны будут работать до 30 сентября.

Столичные фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва уже 27 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» активно проводит подготовительные работы перед открытием.

Читайте такжеЗнаменитый фонтан «Каскад» в Харькове закрыли навсегда (фото, видео)

По словам директора предприятия Светланы Козловской, «процесс расконсервации проводится в соответствии с запланированным графиком работ. Подготовка фонтанов к новому сезону состоит из нескольких этапов: сначала демонтаж зимнего укрытия, далее подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов. Заключительный этап – тестирование установленного оборудования и пробные пуски».

Как и раньше, два фонтанных комплекса будут работать в режиме свето-музыкального шоу – это фонтаны «Большой» и «Малые» на Майдане Незалежности, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

Фонтаны будут работать до 30 сентября, а по понедельникам у них будет перерыв для проведения необходимых технических работ.

Как сообщила Козловская, на этот год запланирован капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119/121, который построен около 30 лет назад. Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки, установку нового насосного оборудования.