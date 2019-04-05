Авиакомпания Swiss International увеличит частоту рейсов Цюрих-Киев

В будущем авиакомпания не исключает запуск новых направлений из Украины.

Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в группу компаний Lufthansa, с 1 июля планирует увеличить частоту рейсов на направлении Цюрих-Киев с шести до семи раз в неделю.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Swiss Airlines в Украине Рене Койнзак.

"В апреле мы увеличили частоту рейсов из Киева в Цюрих до 6 раз в неделю. С 1 июля мы увеличим частоту до 7 раз в неделю», - сказал он.

Койнзак отметил, что в будущем авиакомпания не исключает запуск новых направлений из Украины, однако в 2019 году сфокусируется лишь на увеличении частоты полетов в Цюрих.

«Увеличение частоты полетов - это большой проект для нас. Относительно запуска новых направлений - в 2020 году мы посмотрим»,- сказал он.

Также Койнзак сообщил, что в целом группа компаний Lufthansa в 2018 году перевезла больше 6 тыс. пассажиров из Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года авиакомпания Swiss International начала полеты в Украину из аэропорта «Борисполь».