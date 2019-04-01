Стало известно расписание рейсов Одесса-Берлин от Ryanair

Ryanair начнет летать из Одессы в Берлин с конца октября 2019 года.

Ирландский лоукостер Ryanair обнародовал расписание рейсов Одесса-Берлин и запустил продажи билетов на новое направление, которое было анонсировано 27 марта.

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Как сообщает издание avianews.com, полеты начнутся с 28 октября и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам в берлинский аэропорт Тегель. Вылеты из Одессы в 14:45, из Берлина - в 10:20. Время в пути составит около 3 часов.

Минимальная цена на авиабилеты начинается от 29 евро в одну сторону по тарифу Standard. Он включает перевозку только небольшой личной вещи в качестве ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Отмечается, что официально о начале рейсов из Одессы Ryanair объявил 27 марта. Первоначально планировалось, что лоу-кост запустит рейсы по трем направлениям в Польшу - в Краков, Вроцлав и Катовице, однако в ходе переговоров за несколько часов до официального анонса стороны договорились об открытии четвертого направления - в Берлин. Из-за подобного экспромта Ryanair не обнародовал ни цены, на расписание рейсов Одесса-Берлин в ходе пресс-конференции в Одессе 27 марта.

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