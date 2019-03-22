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В Лондоне публике показали отремонтированный циферблат Биг-Бена (видео)

12:49, 22 марта 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Циферблат почистили от ржавчины, стрелки покрасили вместо черного в бирюзовый цвет, а оправу позолотили.

На реконструкцию знаменитую башню вблизи Вестминстера закрыли в прошлом году в августе. Завершить реставрационные работы планируют только в 2021 году.

Общая стоимость ремонта составляет 29 млн фунтов стерлингов.

До официального открытия куранты на Биг-Бене включат только по особому случаю.

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