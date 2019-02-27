Поезд из Мариуполя в Харьков будет ездить ежедневно

Отмечается, что группа вагонов Мариуполь - Львов будет курсировать ежедневно, группа вагонов Мариуполь - Харьков - через день, группа вагонов Мариуполь - Бахмут - через день.

Железнодорожное сообщение Мариуполь - Харьков с 31 марта будет осуществляться ежедневно, сообщила пресс-служба компании «Укрзализныця».

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«С 31 марта пассажиры смогут добраться до Харькова из Мариуполя ежедневно вместо через день, как сейчас. Это станет возможным благодаря внедрению двугруппного поезда № 70/96-95/69 Мариуполь - Львов, Харьков - Бахмут с объединением/разъединением групп вагонов на станции Федоровка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа вагонов Мариуполь - Львов будет курсировать ежедневно, группа вагонов Мариуполь - Харьков - через день, группа вагонов Мариуполь - Бахмут - через день.

«Двугруппный поезд с группами вагонов Мариуполь - Харьков и Мариуполь - Бахмут будет курсировать по очереди через день, что позволит обеспечить ежедневное прямое пассажирское сообщение между Мариуполем и Харьковом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в группе вагонов Мариуполь - Бахмут будет предложено 260 мест за рейс, в группе вагонов Мариуполь - Харьков - 276 мест.

Запланированные объемы движения на этом участке останутся в существующих границах и соответствуют имеющемуся пассажиропотоку.

В пресс-службе отметили, что сейчас курсируют поезда № 70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно) и № 96/95 Мариуполь - Бахмут (через день).

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2017 года «Укрзализныця» запустила пассажирский поезд по маршруту Мариуполь – Харьков. Позже «Укрзализныця» продлила маршрут поезда Мариуполь - Харьков до Бахмута.