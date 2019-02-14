Первый в мире космический отель планируют открыть к 2021 году

Ориентировочная стоимость 12-дневного тура в космос составит $9,5 миллионов.

К 2021 году американская компания Orion Span намерена построить и ввести в эксплуатацию первый в мире космический отель - Aurora Station. Ориентировочная стоимость 12-дневного тура в космос составит $9,5 миллионов.

Об этом сообщает журнал "Новое время".

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На борту космического отеля будет помещаться 6 человек: два члена экипажа и четверо туристов. На орбиту туристов доставят ракеты компании Space X или Blue Origin.

На борту туристы смогут сыграть в пинг-понг в невесомости, провести эксперименты по выращиванию растений в космосе и увидеть 16 восходов и закатов в сутки, так как отель вращается вокруг земли за 90 минут.

Подробнее читайте в журнале "Новое время".

Как сообщал УНИАН, в Одессу в 2019 году начнут плавать лайнеры всемирно известных туроператоров.