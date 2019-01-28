Круизные лайнеры оказались опасными для здоровья

16:23, 28 января 2019
Новости туризма
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Причиной загрязнения, по мнению профессора, является дизельное топливо / mfaua.org

Ученые Школы здравоохранения Блумберг имени Джонса Хопкинса провели исследование и выяснили, насколько загрязнен воздух на круизных лайнерах.

Об этом сообщает Fox News.

Профессор Райан Кеннеди тайно измерил степень загрязненности воздуха над четырьмя круизными лайнерами, отплывшими от Западного побережья США. Он обнаружил, что показатели загрязненности воздуха над этими кораблями приблизительно равны тем же показателям в самых неэкологичных районах мира.

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«Несмотря на то что пассажиры находятся в открытом океане на свежем воздухе, они подвержены воздействию повышенной концентрации ультрадисперсных частиц», - утверждает ученый.

Причиной такого загрязнения, по мнению профессора, является дизельное топливо.

Представители круизных компаний заявили, что результаты исследований Кеннеди «совершенно нелепы и не имеют ничего общего с действительностью».

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Теги: #лайнер#круизный лайнер