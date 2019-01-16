Forbes: Украина в статусе стран со средней опасностью для туристов

Такой статус обусловлен тем, что в нашей стране можно столкнуться с неприятностями, такими, как политические протесты.

Вопреки страшной картинке, которую можно увидеть переключая телеканалы, мир в основном безопасен для путешественников. И в 2019 году посещать разные уголки планеты можно спокойнее, чем когда-либо в истории.

Еще никогда так много стран не были более доступными и не предлагали более надежные транспортные возможности, пишет Forbes. Подробная информация о почти каждом направлении и современные технологии помогают туристам поддерживать контакт со всем миром. Однако, каждому путешественнику, который едет за границу в отпуск или по делам, издание советует ознакомиться с «Картой туристических рисков на 2019 год».

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В ней все страны оценены по уровню медицинских угроз, общей безопасности и защищенности на дорогах. Украина в этих оценках занимает середину. В вопросе медицины на карте указано, что в нашей стране туристам стоит готовиться к «средним медицинским рискам». Это означает, что можно рассчитывать на доступ к надлежащему стандарту услуг. Надежная скорая помощь и стоматологические услуги в Украине «обычно доступны». Однако, можно подхватить неприятную инфекцию через пищу или воду. Если же не повезет попасть в передрягу, в которой путнику понадобится помощь хирурга, то из Украины ему придется «эвакуироваться». В этой оценке наша страна в таком же статусе, как и все другие страны Восточной Европы, а также Мексика, Саудовская Аравия, Колумбия и Египет.

В измерении общей безопасности на карте нашей стране тоже присужден «средний уровень».

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«Периодические политические беспорядки, насильственные протесты, восстания и/или случайные теракты могут иметь место. Путешественники и иностранные представители могут столкнуться с риском коммунального, религиозного или расового насилия и насильственной преступностью. Возможности служб безопасности и инфраструктуры неоднородны. Промышленные действия могут навредить путешествию», - указано на «Карте туристических рисков».

«Чрезвычайный» статус присвоет только Донбассу, где продолжается война с Россией. Туда путешественникам не советуют ехать ни в коем случае. В целом же Украина в этой оценке рисков занимает такую же позицию, как и, например, Бразилия, Турция, Индия или Россия.