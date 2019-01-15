Ж/д билеты можно снова возвращать онлайн

Ранее эту функцию приостановили для избежания злоупотреблений в период новогодних праздников.

Акционерная компания «Укрзализныця» сегодня в 16:00 возобновит возможность возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа, в мобильной версии сайта и мобильных приложениях.

Читайте такжеЖелезнодорожные перевозки из Украины в Европу увеличились почти вдвое

Как сообщила пресс-служба компании, приостановление исполнение операций возврата проездных документов через интернет действовала с целью предотвращения злоупотреблений в пиковый период перевозок с 15 декабря 2018 года.

По словам директора департамента по организации внутренних и международных перевозок пассажиров Александра Красноштана, такое ограничение помогает предотвращать спекуляции и другие злоупотребления с билетами во время праздников.

«Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок в этот зимний сезон», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. «Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет имели целью обеспечить поступление в свободную продажу мест для реального пассажира», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 15 декабря 2018 года «Укрзализныця» с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов на поезда в период новогодних и рождественских праздников запретила осуществлять возврат билетов через интернет.