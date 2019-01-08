В Китае стартовал крупнейший в мире фестивале ледяных скульптур (видео)

11:24, 08 января 2019
Новости туризма
163 0

Читайте такжеУик-энд в Нюрнберге: нетипичная Бавария, легендарная рождественская ярмарка и большой рок-фестиваль

Две недели труда на 20-градусном морозе - и на площадке фестиваля размером с небольшой город появилось 2000 экспозиций — ледяные замки, пагоды и мировые достопримечательности в миниатюре. Все это будет радовать посетителей до конца февраля.

Открытию мероприятия предшествовал длительный фейерверк. В рамках фестиваля проводятся и соревнования по зимнему плаванию, в которых принимают участие десятки пловцов.

Мероприятие продлится до 5 февраля. Стоит отметить, что ежегодно на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#фестиваль