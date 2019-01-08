В Китае стартовал крупнейший в мире фестивале ледяных скульптур (видео)

В китайском городе Харбин проходит самый настоящий праздник зимы – Международный фестиваль снежных и ледяных скульптур.

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Две недели труда на 20-градусном морозе - и на площадке фестиваля размером с небольшой город появилось 2000 экспозиций — ледяные замки, пагоды и мировые достопримечательности в миниатюре. Все это будет радовать посетителей до конца февраля.

Открытию мероприятия предшествовал длительный фейерверк. В рамках фестиваля проводятся и соревнования по зимнему плаванию, в которых принимают участие десятки пловцов.

Мероприятие продлится до 5 февраля. Стоит отметить, что ежегодно на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира.