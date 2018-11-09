«Укрзализныця» устроила голосование за название экспресса до «Борисполя»

Голосование продлится до 24:00 11 ноября 2018 года.

«Укрзализныця» открыла голосование за название скоростного экспресса, что вскоре должен начать курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь».

Ссылка на форму для голосования опубликована на странице «Укрзализныци» в Facebook.

Пользователям предлагают выбрать лучший из восьми вариантов названия: UZ Air Kyiv, Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аэрошатл или Лыбидь.

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Как отмечают в «Укрзализныце», в целом они получили более 400 вариантов названий для экспресса, из которых выбрали перечисленные выше восемь.

Голосование продлится до 24:00 11 ноября 2018 года.

Как сообщал УНИАН.Туризм, поезд из Киева в аэропорт Борисполя планируют запустить уже в конце ноября 2018 года.

Строительство новых платформ в Борисполе началось 25 июля этого года. В сентябре платформы начали строить и на Центральном железнодорожном вокзале Киева. В Борисполе станция будет называться Борисполь-аэропорт.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Укрзализныця готовит для маршрута пять рельсовых автобусов PESA. Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.