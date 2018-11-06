Британец сшил себе пальто-чемодан, чтобы не платить за багаж в самолете (видео)
30-летний британец сшил себе пальто-чемодан, чтобы не платить за багажный сбор в самолете.
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Как говорится в сюжете ТСН, еще до путешествия путешественник договорился со швеей и усовершенствовал наряд внутренними карманами. В них положил сменную одежду, полотенце, косметику и даже пару кроссовок.
Несмотря на непривычный вид, авантюриста в аэропорту не остановили.
Турист признается, что к хитрости прибег, когда узнал, что бюджетная авиакомпания Ryanair ввела багажный сбор за ручную кладь.
Как сообщал УНИАН.Туризм, с 1 ноября европейские бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air синхронно уменьшили размеры багажа для бесплатной перевозки. Изменения коснулись и украинских пассажиров указанных лоукостеров.