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Новейшие спецэффекты испытали на посетителях стеклянного моста в Китае (видео)

15:10, 02 октября 2018
Новости туризма
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Стеклянный мост в Китае \ EAST TAIHANG DISTRICT/WECHAT

Сооружение построили на юго-западе страны еще три года назад на скале, на расстоянии семи сотен метров от земли. Стеклянную площадку, по которой позволяют гулять туристам, простирается аж на 26 м над пропастью, передает ТСН.

Чтобы не терять посетителей, администрация прибегла к новейшим технологиям.

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Теги: #Китай#мост#туристы