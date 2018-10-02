Новейшие спецэффекты испытали на посетителях стеклянного моста в Китае (видео)
15:10, 02 октября 2018Новости туризма
1118 0
Стеклянную площадку, по которой позволяют гулять туристам, простирается аж на 26 м над пропастью.
Стеклянный мост в Китае \ EAST TAIHANG DISTRICT/WECHAT
Прогулка над пропастью - новейшие спецэффекты испытали на посетителях китайского стеклянного моста.
Сооружение построили на юго-западе страны еще три года назад на скале, на расстоянии семи сотен метров от земли. Стеклянную площадку, по которой позволяют гулять туристам, простирается аж на 26 м над пропастью, передает ТСН.
Чтобы не терять посетителей, администрация прибегла к новейшим технологиям.
Новейшие спецэффекты испытали на посетителях стеклянного моста в Китае
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter