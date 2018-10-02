Новейшие спецэффекты испытали на посетителях стеклянного моста в Китае (видео)

Стеклянную площадку, по которой позволяют гулять туристам, простирается аж на 26 м над пропастью.

Прогулка над пропастью - новейшие спецэффекты испытали на посетителях китайского стеклянного моста.

Сооружение построили на юго-западе страны еще три года назад на скале, на расстоянии семи сотен метров от земли. Стеклянную площадку, по которой позволяют гулять туристам, простирается аж на 26 м над пропастью, передает ТСН.

Чтобы не терять посетителей, администрация прибегла к новейшим технологиям.