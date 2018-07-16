С 17 июля столичный фуникулер прекращает работу более чем на месяц
13:53, 16 июля 2018Новости туризма
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Состоится плановое тестирование и проверка фуникулера.
Работы могут быть завершены раньше / фото УНИАН
С 17 июля по 23 августа прекращает работу столичный фуникулер.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпасстранс" в Facebook.
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"Ежегодно тестируем и проверяем фуникулер. Ежегодно наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведения регламентных работ и испытаний. Поэтому он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа", - говорится в сообщении.
При этом в "Киевпасстрансе" не исключают, что эти работы могут быть завершены раньше.
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