Министр инфраструктуры анонсировал дополнительные рейсы Ryanair из Украины

По словам Омеляна, Ryanair в период зимней навигации добавит рейсы из Украины к ранее запланированным 15.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair планирует в период зимней навигации, которая начинается с 28 октября, добавить рейсы из Украины к ранее запланированным 15 рейсам.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

«С Ryanair проблем нет. Я благодарен команде аэропорта «Борисполь» за успешные переговоры с компанией. Теперь надо, чтобы авиакомпания спокойно начала свою работу. Более того, на зимнюю навигацию добавят еще рейсы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале. Позже заместитель директора аэропорта Евгений Дыхне сообщил, что «Борисполь» подтвердил слоты (временные промежутки вылета и прилета) лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.

В начале марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" и генеральный директор аэропорта "Львов" подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.