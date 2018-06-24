На Житомирщине стартовал первый лавандовый фестиваль

15:13, 24 июня 2018
Новости туризма
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На Житомирщине стартовал первый лавандовый фестиваль / фото pixabay.com

Как сообщили организаторы фестиваля, он устроен для популяризации туристического потенциала края.

Здесь обустроена специальная поляна лаванды, которую ежегодно досаживают и увеличивают. На ней открыто несколько локаций.

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По словам организаторов, программа фестиваля достаточно насыщенная: ярмарка лавандовой продукции, выставка картин и вышивок, и рассказы кулинаров о том, как правильно использовать лаванду, развлекательная программа для детей и фотозоны.

Подобный фестиваль в области проводят впервые.

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Теги: #фестиваль на Житомирщине#полезные свойства лаванды