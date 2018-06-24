На Житомирщине стартовал первый лавандовый фестиваль

По словам организаторов, фестиваль устроен для популяризации туристического потенциала края.

В поселке городского типа Пулины Житомирской области сегодня стартовал первый лавандовый фестиваль.

Как сообщили организаторы фестиваля, он устроен для популяризации туристического потенциала края.

Здесь обустроена специальная поляна лаванды, которую ежегодно досаживают и увеличивают. На ней открыто несколько локаций.

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По словам организаторов, программа фестиваля достаточно насыщенная: ярмарка лавандовой продукции, выставка картин и вышивок, и рассказы кулинаров о том, как правильно использовать лаванду, развлекательная программа для детей и фотозоны.

Подобный фестиваль в области проводят впервые.