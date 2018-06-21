Эксперт рассказал, какие две причины сдерживают приход лоукостеров в Украину

Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян ведет переговоры еще как минимум с тремя бюджетными перевозчиками, и надеется урегулировать один из проблемных моментов к 2019 году.

Несмотря на заметное оживление на украинском рынке авиаперевозок в последнее время, остаются две причины, которые еще сдерживают бюджетные авиакомпании от прихода в Украину.

Об этом идет речь в статье в журнале «Новое время».

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Как объясняет эксперт по транспорту Сергей Хижняк, главной причиной остаются невысокие доходы населения, которое не может себе позволить авиапутешествия даже по сравнительно бюджетным тарифам.

Второй негативный фактор, утверждает Хижняк, на самых прибыльных направлениях число рейсов и перевозчиков жестко определяется двусторонними правительственными соглашениями. А для бюджетных авиакомпаний очень важна гибкость: они открывают рейсы на тех направлениях, где есть пассажиропоток, и быстро закрывают их, если первоначальные расчеты не оправдываются. «То есть решает экономика маршрута, а не то, куда можно летать», - поясняет эксперт.

Как отмечается в статье, проблему мог бы разрешить договор между Украиной и ЕС о Совместном авиационном пространстве, который снимает необходимость заключения двусторонних соглашений между странами в сфере пассажирских перевозок. Соглашение было парафировано еще в 2013 году, но окончательно его до сих пор не подписали. Виной тому - территориальный спор между покидающей ЕС Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта в Гибралтаре, и пострадала от этого не только Украина.

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В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется все урегулировать уже в 2019 году. А пока министр ведет переговоры еще как минимум с тремя бюджетными перевозчиками. Топ-чиновник не называет компании, но ранее он говорил, что ожидает увидеть в стране немецкую Eurowings (входит в группу Luﬅhansa) и EasyJet.

По прогнозам Омеляна, активный приход новых бюджетных авиалиний позволит подтолкнуть развитие въездного туризма в Украине, и к 2030-му увеличить количество пассажиров с нынешних 16,5 млн до 71 млн человек в год. «Это создаст 800 тыс. новых рабочих мест и добавит к украинскому ВВП до 65 млрд грн», - прогнозирует министр инфраструктуры.

Читайте полную версию статьи «Встали на крыло» о рынке бюджетных авиаперевозок в Украине в свежем выпуске еженедельника "Новое время" (21 июня 2018 №23).