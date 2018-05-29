Wizz Air запустил скидки 20% на все рейсы в Польшу

Акционная цена действует на "польские" рейсы до 30 июня при бронировании 29 мая.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы авиакомпании из/в Польшу при бронировании 29 мая 2018 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует с 00:00 до 23:59 29 мая по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом поездки по акционной цене должны быть выполнены до 30 июня 2018 года. В то же время акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы в Польшу из таких аэропортов Украины: из Киева в Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань; из Львова - во Вроцлав, Гданьск и Катовице; из Харькова - в Катовице (с 20 июня 2018 года).

Как сообщал УНИАН, недавно лоукостер Wizz Air впервые выполнил рейс в Украину на своем большом самолете.