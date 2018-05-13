Из центра Киева убрали двухэтажный лондонский автобус

Лондонскую достопримечательность разместили на улице Городецкого в начале двухтысячных годов.

В Киеве убрали двухэтажный автобус, который был размещен напротив кинотеатра «Украина».

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на Telegram руководителя аппарата Голосеевской РГА Тимура Ткаченко.

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Лондонскую достопримечательность разместили на улице Городецкого в начале 2000-х годов. Автобус приобрело и установило заведение Warsteiner Pub более 15 лет назад. В нем оборудовали кассу компании Parter.ua.

Отмечается, что красный лондонский автобус – настоящий Route Master 1965 года выпуска, с открытой задней площадкой. Всего было изготовлено порядка 2500 штук. В конце 90-х их стали распродавать в европейские страны – под кафе, для экскурсионных маршрутов. Сейчас в Лондоне таких моделей уже не осталось, последний проводили на пенсию в прошлом году.

«Этот экземпляр мы купили в 1999-м, долго договаривались с иностранными партнерами, на него даже очередь стояла. Так что наш красавец – единственный в Украине», — рассказал «Интересному Киеву» директор заведения Warsteiner Pub Леонид Жариков.

Автобус не использовали под кафе, потому что он находился на проезжей части. «Ставить его в другом районе, среди новостроек, не имеет смысла. Несколько раз автобус выезжал на праздники на Крещатик, но такие выезды для нас всегда проблематичны. Надо постоянно следить за тем, чтобы от него ничего не отковыряли и не растащили на сувениры. Здесь он под боком, всегда можно присмотреть, все ли в порядке, и обеспечить надежную охрану», – поясняет Жариков.

Ранее директор Warsteiner Pub уже делился информацией, что в Печерской райадминистрации считают, что автобус кому-то мешает, и то и дело норовят убрать его. «Непонятно, зачем это делать? Людям очень нравится такой «сосед», они улыбаются, интересуются, фотографируют. А одна англичанка, когда увидела родной транспорт, даже поцеловала его», — поделился Жариков.

К сожалению автобус-достопримечательность убрали. А руководитель аппарата Голосеевской РГА Тимур Ткаченко на своей странице в Facebook отметил, что неизвестно когда и почему это случилось.

В то же время, в комментариях пользователи отметили, что автобус на реконструкции, и скора снова будет в строю.

Ранее сообщалось, что 11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева украли мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.