Инженеры раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

Главную роль сыграло явление, называемое динамическим взаимодействием в структуре почвы.

Группа исследователей, в том числе профессор Джордж Милонакис (George Mylonakis) из Департамента гражданского строительства Бристоля, выяснила причины устойчивости Пизанской башни, которая выдержала четыре крупных землетрясения, произошедших в регионе с 1280 года. Эта башня является самой знаменитой достопримечательностью города Пиза. Известна она в первую очередь тем, что стоит не строго вертикально, а под наклоном от основной оси. Ведь если бы не этот изъян, то вряд ли бы многотысячные толпы туристов приезжали ежегодно, чтобы взглянуть на эту, ставшую мировой, «падающую» достопримечательность.

Оказалось, что главную роль сыграло явление, называемое динамическим взаимодействием в структуре почвы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Построенная в XIV веке Пизанская башня (Италия) перед реставрационными работами в 1990-2001 годах была наклонена под углом в пять градусов из-за маленького фундамента и мягкой почвы. Смещение вершины 58-метрового строения при этом составляло пять метров. Однако башня оставалась устойчивой даже во время сильных подземных толчков, хотя, по мнению инженеров, она должна была разрушиться при умеренной сейсмической активности.

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Исследователи выяснили, что значительная высота и жесткость конструкции башни в сочетании с мягкостью фундамента изменяют вибрацию грунта таким образом, что строение перестает резонировать с движением земли во время толчков. По словам ученых, параметры динамического взаимодействия между различными факторами в случае Пизанской башни достигают рекордных значений.