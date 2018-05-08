МАУ будет чаще летать из Киева в Херсон

Теперь МАУ будет осуществлять рейсы из Киева в Херсон и обратно трижды в день.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) с 15 июня 2018 года увеличит интенсивность полетов на линии Киев-Херсон с двух до трех рейсов в день.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В частности, теперь из Херсона в Киев самолеты будут вылетать в 06:30, 12:35 и 16:55, а обратно из Киева в Херсон - в 10:30, 14:50 и 19:55.

Отмечается, что рейсы по маршруту Киев-Херсон-Киев будут выполняться на региональных самолетах Embraer-145 с двумя классами обслуживания - бизнес и эконом.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года авиакомпания МАУ запустила самый короткий авиарейс в Украине.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".