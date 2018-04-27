В Германии готовятся к соревнованиям по трамвайному боулингу (видео)
В немецком Штутгарте 5 мая состоится очередной чемпионат мастерства водителей трамваев European TramDriver, который проходит каждый год.
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Ожидается участие 25 команд из 19 стран, которые будут соревноваться в шести дисциплинах на 300-метровой линии, сообщает "Центр транспортных стратегий".
Впервые за семилетнюю историюю чемпионата в нем поучаствуют команды из Эдинбурга, Брно, Лодзя и Москвы. Кроме того, приедут участники из таких городов как Барселона, Берген, Берлин, Брюссель, Будапешт, Дрезден, Дублин, Флоренция, Франкфурт, Хельсинки, Гетеборг, Лейпциг, Манчестер, Париж, Порту, Роттердам, Стокгольм, Штутгарт, Тенерифе, Вена и Цюрих.
Команды будут соревноваться в таких дисциплинах как точность внезапной остановки, оценка пройденного пути, плавность хода и трамвайный боулинг.
В следующем году соревнование European TramDriver пройдет в Брюсселе, а в 2017 году оно прошло в Тенерифе.
Конкурс призван популяризировать трамвай как вид общественного транспорта.