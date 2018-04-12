Соответствующий закон президент подписал сегодня.

Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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«Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу. Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада приняла правительственный закон о ратификации Договора между правительствами Украины и Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.