Лоукост Wizz Air на фоне входа Ryanair в Украину объявил скидки

Венгерский лоукост предлагает скидку в 30%.

На фоне захода в Украину ирландской лоукост-компании Ryanair ее венгерская "коллега" компания WizzAir объявила скидку в 30% на билеты.

Об этом сообщается на официальном сайте компании. Скидка действует на избранные рейсы при бронировании билетов с 24 до 25 марта. Акция действует на путешествия до 30 апреля.

Как сообщал УНИАН, 23 марта аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали договор с Ryanair. С октября этого года компания откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро.

Ирландский лоукост намерен закупить новые самолеты Boeing для рейсов из Украины.

"У нас средний возраст самолетов около 5 лет. А сейчас мы закупаем у Boeing как раз для Украины новые самолеты, они прибудут где-то в августе. Украина будет иметь новейшие и самые широкие самолеты, кстати, у них будет больше места для ног", - сказал сказал директор компании Майкл О'лири.