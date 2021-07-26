Принять решение отправиться в поход впервые - значит бросить вызов не только телу, но и духу.

Такое путешествие, особенно для новичков, требует тщательной подготовки. И дело не только в том, что нужно правильно сложить рюкзак. Основной упор следует делать на улучшение физической формы. Ранее мы рассказывали о том, как похудеть с помощью бега. Эти рекомендации помогут не только худеющим, но и тем, кто хочет за месяц укрепить свои мышцы для похода.

План подготовки к походу в горы - с чего начать

Первым делом нужно выбрать пункт назначения. Если вы - новичок, то лучше всего подойдут Карпатские горы. Многие из них невысокие, что упрощает задачу начинающему путешественнику. К тому же, поход средней или высокой сложности на несколько дней - не лучшее решение для новичка, так как он, скорее всего, ни физически, ни морально не готов к такому испытанию.

Физическая подготовка вообще имеет огромное значение. Нюанс заключается в том, что группа с инструктором должна передвигаться в одном темпе. В идеале - первый человек, оборачиваясь, видит заключающего. Если хотя бы один человек из группы будет плохо подготовлен, то есть риск выбиться из графика и опоздать на транспорт или прийти к точке Б затемно.

Тренировка для похода в горы - зачем нужна

Существует несколько причин, которые объясняют необходимость занятий спортом перед путешествием:

Нагрузка на организм

Походный рюкзак весит около 10 кг. Представьте, что с такой тяжестью вам нужно будет ходить все время, преодолевать крутые спуски, взбираться на подъемы.

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Подготовительные тренировки помогут упредить травмирование суставов и мышц. Поход - это серьезная нагрузка на колени, голеностоп, связки и другие части тела. Чем лучше натренированы мышцы, тем легче вам будет передвигаться.

Погодные условия

Поход в горы - это всегда неизвестность. В зависимости от разных ситуаций вам придется ускорять темп или менять маршрут, чтобы быстрее добраться к месту назначения или не попасть под ливень.

Хорошая физическая форма - гарантия того, что вы преодолеете любой форс-мажор. Но здесь еще очень важен психологический фактор.

Как подготовить колени к походу - перечень нормативов

Физические показатели, описанные ниже, помогут определить уровень вашей подготовки. Конечно, реальную оценку даст только поход, но, всё-таки, примерную картину вы сможете увидеть сами:

Для походов легкой и средней тяжести:

Бег - 5 км за 40 мин;

Приседания - 40 раз;

Планка на локтях - 40 секунд;

Отжимания - 15 раз или подтягивания - 5 раз.

Для походов средней и выше средней тяжести:

Бег - 10 км за 1 час 10 мин;

Приседания - 100 раз;

Планка на локтях - 1 мин 30 сек;

Отжимания - 35 раз или подтягивания - 15 раз.

Что взять с собой в горы - собираем рюкзак

Вы можете задать уточняющие вопросы координатору группы, но должны знать о минимальном наборе. Помните, что горы - это про комфорт, а не про моду. Поэтому вам необходим крепкий и вместительный походный рюкзак, термобелье, кроссовки или ботинки, верхняя одежда. Кроме того, палатка, спальный мешок, предметы личной гигиены, кружка, посуда, каремат, полотенце, фонарик, нож, дождевик и аптечка.

Если вы идете с группой, то, скорее всего, такие вещи, как: котелок для каши, топор, пила и другие “общие” предметы будут в наличии и без вас. Вы должны думать о личных вещах, которые необходимы в путешествии.

Поход в горы - как подготовиться психологически

Большинство людей привыкли жить в постоянной зоне комфорта - город этому способствует. Поэтому любое отсутствие привычных благ цивилизации и тяжелых условий выбивают из колеи. Скорее всего, вы не раз подумаете о том, что зря ввязались в такую авантюру. Мы даем несколько рекомендаций, которые помогут вам укрепить силу духа и не впасть в состояние апатии:

Не думайте о том, что вам тяжело. Старайтесь искать прекрасное во всем, что происходит. Не нужно считать метры до конечной точки - наслаждайтесь процессом восхождения и видами.

Не выстраивайте ожиданий. Позволяйте ситуации происходить без ваших эмоций. Принимайте все так, как есть. Меньше ожиданий - меньше разочарований.

Помните, что мысль “я больше не могу” - это своеобразный бунт психики, для которой ваши действия сейчас - стресс. Вы используете меньше половины своих ресурсов, не позволяйте панике и лени брать над собой верх.

Настраивайте себя на то, что поход - это отличная возможность укрепить силу духа и победить самого себя. Поверьте, все те, кто идет в поход первый раз, возвращаются совершенно другими людьми.

Внутренний настрой и физическая подготовка - залог успешного путешествия. Сделайте все, чтобы в итоге у вас остались лишь хорошие воспоминания и гордость за самого себя.

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Автор: Кристина Кащавцева