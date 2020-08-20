Нам море не только снится: истории украинцев, которые отдохнули за границей и ни о чем не жалеют

Стоит ли ехать в отпуск за границу? Или все-таки отложить до лучших времен? Эта дилемма сейчас терзает едва ли не каждого украинца, кто привык хотя бы раз в году отдыхать за границей.

Выбор тех, кто решил не отказывать себе в привычном удовольствии, пока остается небольшим. Украинских туристов принимают в Турции, Египте, Албании, Болгарии, Хорватии и Черногории. Европа же открывать свои границы не спешит. Сотрудники туроператора Join UP! поделились с УНИАН.Туризм их собственными впечатлениями о посткарантинном отдыхе.

Лилия Прядко, Head of Creative Hub

Я из тех, кто с большим нетерпением ждал открытия границ и аэропортов. Путешествия занимают важное место в моей жизни.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

Хотелось увидеть что-то новенькое, поэтому, не раздумывая, мы с друзьями отправились в Албанию. Остановились в молодежном тусовочном городе Саранда на побережье Ионического моря. Рядом с ним находится город Ксамиль (10 мин на автобусе) с чистейшим морем, инстраграмным бирюзовым цветом воды и белоснежными пляжами.

Признаюсь честно, Албания меня приятно удивила. Своей красивейшей природой, живописными каньонами, щедрой и дешевой кухней. Особенно морепродукты под белое сухое — ммм… пальчики оближешь.

Вечерами нам скучать не приходилось. Мы наслаждались закатами где-нибудь на террасе или в лаунж-баре с видом на море или греческий Корфу, попивая коктейли, а после — врывались в клуб, где танцевали до упаду. Я даже полюбила албанский хип-хоп и привезла домой новый плейлист.

Что касается коронавируса, в отеле соблюдают все правила безопасности. Весь персонал в масках, перчатках, соблюдают дистанцию, постоянно все обрабатывают (стулья, диваны, шезлонги и т.д.), используют одноразовые скатерти и подают еду сами.

Это был насыщенный и долгожданный отпуск, который я запомню. Отдыхайте и наслаждайтесь каждым моментом. Будьте здоровы.

Марина Дайнеко, директор по продажам

В начале августа мы летали семьей с двумя детьми (2 года и 11 лет) на отдых в Турцию. Сначала были сомнения, мы думали об отмене поездки. Но, посмотрев на ситуацию без эмоций, решили, что риски есть всегда, и с учетом мер безопасности в Турции нет повода ее отменять.

Будьте готовы к тому, что в аэропорту, на борту самолета и в общественных местах за территорией отеля необходимо носить маску. Также в аэропортах (в турецком вообще на каждом шагу) размещены санитайзеры. Ими нужно пользоваться. Весь персонал аэропортов, как и в отеле, в масках и перчатках.

В отеле все поверхности, включая мебель, обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые 3-4 часа. Так же при заезде обрабатывается и багаж.

В ресторане персонал проводит дезинфекцию столов и стульев после каждого посетителя. Кроме того, мы видели, как во всех местах общественного питания в отеле медсотрудник делает забор проб на анализ еды, воды, а также с поверхностей и посуды.

Говоря о самом отдыхе, открытием для нас стало необычайно чистое море. Местные это связывают с тем, что несколько месяцев в море не было катеров, кораблей, практически не было людей.

Мы отлично отдохнули и всем рекомендуем!

Анастасия Ляхоцкая, руководитель направлений ОАЭ, Португалия, Грузия

Мы с мужем и родителями несколько недель назад отдыхали в Египте. Признаюсь, меня одолевали некоторые страхи: что после прилета в Египет я не пройду проверку температуры, и меня отправят на карантин, что в Борисполе что-то пойдет не так во время прохождения формальностей. Для успокоения приобрела страховку от невыезда.

Уже в отеле я почувствовала, что по большому счету ничего не изменилось, не считая надобности время от времени надевать маску и проходить проверку температуры. Во время отдыха ни в отеле, ни на прогулках по городу необходимости постоянно находиться в маске не было. Мне удалось по-настоящему отдохнуть и расслабиться, как раньше, до эпидемии и карантина.

Мы отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Очень люблю этот курорт, в частности из-за возможностей для снорклинга, который просто обожаю. Приезжаю сюда минимум раз в год.

Очень советую посетить экскурсию на яхте и поплавать над кораллами возле острова Тиран — красота неописуемая. Экскурсии можно купить у гида в отеле.

Летом в Египте сезон манго, и в любом ресторанчике есть манговый фреш — обязательно попробуйте, очень вкусно! Также манго продаются на раскладках. Если вам нравится покупать продукты на базарчиках — не забывайте торговаться, здесь так принято.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко