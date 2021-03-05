Чек-лист путешественника: как сохранить время, деньги и нервы перед вылетом

Готовясь к путешествию, не забудьте о простых правилах, которые помогут сэкономить время, нервы и деньги в аэропорту.

Выключить утюг, проверить документы

Забытый дома любимый крем, книга или практически любая другая вещь — ничто по сравнению с забытыми документами. Ведь все необходимое можно купить уже и на месте, а без «бумаг» поездка попросту не состоится. Чтобы ничего не забыть, после сверки с действующими требованиями для въезда в страну можно составить точный список и по нему внимательно сверить наличие паспорта, страховки, результатов ПЦР-теста, билетов, туристических ваучеров и прочее.

Билеты, брони отеля и другие документы на всякий случай надо распечатать, так как иногда во время прохождения контроля их могут попросить показать «на бумаге». Помимо паспорта, в нынешних реалиях под рукой всегда должен быть распечатанный отрицательный результат ПЦР-теста, если этого требуют правила въезда в страну.

Надежней всего держать все важные документы буквально при себе — не в рюкзаке, который вы планируете взять с собой в качестве ручной клади, и тем более, не в чемодане. Из-за действующих противоковидных ограничений некоторые страны, например, ОАЭ, могут, в частности, ограничивать провоз ручной клади. Так что может быть очень неприятно, если на контроле вас попросят предъявить какой-то документ, а он окажется в рюкзаке, который вам пришлось сдать в багаж.

Ручная кладь: размер имеет значение

В билетах, а также на сайте авиакомпании, с которой вы собираетесь лететь, есть информация о том, какой максимальный вес, размеры и количество ручной клади и багажа разрешены для бесплатного провоза.

Если вы не готовы переплачивать, эти нормы важно соблюдать. Особенно тщательно за этим следят лоукостеры, в базовые тарифы билетов которых обычно входит только ручная кладь.

В случае несоблюдения норм имейте в виду, что сумма багажных сборов может порой удвоить стоимость перелета.

Также если ваше путешествие предполагает перелет разными авиакомпаниями, при сборе вещей стоит ориентироваться на самые строгие требования.

В аэропорту долго и дорого: не оставляйте регистрацию онлайн "на потом"

У большинства авиакомпаний есть два способа регистрации на рейс: онлайн и в аэропорту. Опытные путешественники по возможности выбирают онлайн-чекин потому, что у многих авиакомпаний регистрация на рейс в аэропорту платная, а зарегистрироваться онлайн можно бесплатно, сэкономив себе время и деньги. Путешественникам, которые приобрели пакетный тур, нужно обязательно уточнить этот момент у своего турагента, иначе тоже придется доплачивать — правила одинаковы для всех.

У большинства перевозчиков регистрация на рейс открывается на сайте за 24-48 часов до вылета и закрывается за 2-3 часа до вылета. После регистрации вы получаете посадочный талон. Некоторые авиакомпании могут попросить предоставить его в распечатанном виде, поэтому лучше подготовить бумажную копию для подстраховки заранее.

Также имейте в виду, что некоторые страны имеют свои особенности регистрации. Например, в ОАЭ при вылете из Дубая даже в случае онлайн-регистрации на рейс для получения посадочного талона необходимо подойти к стойке регистрации в аэропорту не позже чем за 1 час до вылета. Поэтому перед каждым своим путешествием желательно перепроверять все действующие в стране правила и требования.

Маленькая ревизия поможет пройти контроль быстро

Вряд ли найдутся люди, которым нравится долго возиться на контроле в аэропорту. И хотя подобное иногда случается вовсе не по вине пассажира, несколько простых правил помогут минимизировать вероятность такой ситуации и быстро разобраться с обязательными формальностями:

Собираясь в дорогу, убедитесь, что не положили в багаж или ручную кладь запрещенные к перевозке предметы. Проверить, что запрещено перевозить в самолете, можно на сайте вашей авиакомпании. Если же остаются сомнения насчет какой-то конкретной вещи, лучше уточнить по горячей линии у представителей авиакомпании или в справочной службе аэропорта.

Чтобы быстро пройти контроль через рамку, заранее сложите все вещи, на которые металлодетектор может среагировать (наручные часы, монеты, украшения из металла, зажигалка, ключи и пр.), в одно место — карман куртки или сумки, или какой-то пакетик, откуда их будет легко достать либо вместе с этими вещами выложить на ленту интроскопа.

Не упаковывайте свой багаж до входа в терминал. Если служба безопасности аэропорта при сканировании захочет проверить содержимое чемодана, упаковку придется разорвать и затем перепаковывать заново.

Почему важно держать связь с турагентом

Путешественникам важно понимать разницу между туроператором и турагентом. Первый создает туристические продукты — пакетные туры, которые покупает путешественник. А второй их продает.

Именно турагент является тем человеком, у которого путешественник сможет узнать мельчайшие детали предстоящей поездки еще до покупки тура. Нужно только не стесняться и задавать вопросы, подробно выясняя все интересующие нюансы.

Чтобы отдых вас не разочаровал, на этапе подбора тура со своим турагентом следует обсудить не только даты и предполагаемый бюджет, а и уточнить как можно больше подробностей: что конкретно кроется за «звездностью» того или иного предлагаемого отеля, чем заняться на выбранном курорте, что насчет трансфера и условий перелета, на что важно обратить внимание в случае поездки с детьми; детально расспросить о страховке и алгоритме действий при наступлении страхового случая, задать любые другие волнующие вопросы, которые помогут провести отдых максимально комфортно и расслабленно.

Во время отдыха туристу также следует в первую очередь контактировать со своим турагентом по любым, связанным с путешествием, вопросам. В то время как туроператор отвечает за организацию и качество вашего отдыха, турагент занимается полным сопровождением туриста, в том числе информационным. Поэтому сложившаяся практика предполагает, что туроператор всегда оперативно информирует о любых изменениях турагента, а последний в свою очередь — туриста.

Помним о самом дорогом — почему медстраховка обязательна

Не все страны требуют наличия страхового полиса для въезда. В то же время опытные путешественники всегда выбирают страховку, хотя бы базовую, потому что лишние пара сотен гривень, которые никак не отразятся на бюджете поездки, могут легко помочь сэкономить пару сотен или тысяч долларов, если квалифицированная медицинская помощь все-таки понадобится во время путешествия. В так называемые "пакетные туры" страховка, как правило, включена.

Чтобы воспользоваться страховкой при наступлении страхового случая, никаких сложных алгоритмов запоминать не нужно. Достаточно позвонить на круглосуточную горячую линию, номер которой указывается в страховом полисе. Консультант страховой расскажет о дальнейших действиях. Многие страховые идут в ногу со временем и в полисе публикуют номер для звонков и сообщений в мессенджерах вайбер, телеграмм и вотсап.

Гид по допуслугам: выбирайте и заказывайте онлайн

Некоторые пассажиры путешествуют с большим количеством вещей, кому-то для комфорта важно забронировать конкретное место в самолете или выбрать меню своего питания на борту. Кто-то путешествует с животными, чей-то ребенок должен отправиться в путешествие самостоятельно, а значит — нужно организовать сопровождение. О подобных нюансах, и пакетным туристам необходимо позаботиться по собственной инициативе. Единственное, турагент может подробнее рассказать о дополнительных услугах (от места в самолета до питания либо доп места для багажа, животного), доступных на чартерном рейсе в составе пакетного тура, и помочь с их оформлением.

Оформлять дополнительные услуги лучше всего заранее онлайн на сайте авиакомпании как минимум по двум причинам: во-первых, стоить это будет дешевле, чем в аэропорту, и во-вторых, оформление актуальных для пассажира допуслуг в аэропорту не всегда доступно.

Авиакомпании время от времени обновляют свой перечень дополнительных услуг, поэтому, готовясь в дорогу, нелишним будет проверить, что предлагает перевозчик.

Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений туроператора Join UP!

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