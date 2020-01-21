Как и где можно оформить заграничный паспорт: цены и подробная инструкция

Паспорт для выезда за границу можно оформлять всем, начиная с рождения.

Оформить загранпаспорт в Украине сейчас несложно. Сегодня не нужно стоять в огромных очередях и бегать сломя голову по различным инстанциям в поисках необходимых справок. К тому же, получить загранпаспорт можно в любой точке Украины, независимо от места регистрации.

Как оформить загранпаспорт – удобный и дешевый способ

Наиболее удобным и дешевым способом оформления загранпаспорта является запись в электронную очередь на сайте ГМС. Здесь вам нужно будет выбрать регион вашего пребывания, приемлемый по локации, подразделение ГМС, услугу (в данном случае – «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу»), удобную дату и время.

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Далее надо будет указать ваш номер телефона и ФИО на украинском языке. После регистрации в системе она предоставит вам номер талона, по которому в дальнейшем можно будет отслеживать статус оформления документа. Также сайт после входа по вашему номеру талона предложит вам оплатить за оформление паспорта, чтобы сразу сформировать необходимый пакет документов. После оплаты через интернет нужно сразу сохранить квитанцию (обычно в формате PDF), чтобы потом ее распечатать и показать сотруднику ГМС (или ЦПАУ – в зависимости от того, где оформляете паспорт) во время визита на выбранное вами время.

Документы, необходимые для получения загранпаспорта

Таким образом, после распечатывания квитанции вы получаете все необходимое для получения загранпаспорта:

– квитанцию об уплате арбитражного сбора (или выписку из банка) или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

– Паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста) или Свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);

– Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (с 1994 по 2012 годы он назывался «индивидуальный идентификационный номер»).

Заявление-анкету на оформление паспорта (в ней надо внимательно проверить ваши данные) обычно распечатывает сотрудник на месте оформления. Также он или она делает ксерокопии вышеупомянутых документов (но по возможности можете сделать их самостоятельно перед визитом). Фотография на паспорт и сканирование указательных пальцев рук, (для всех взрослых и детей в возрасте от 12 лет) делаются непосредственно на месте подачи документов.

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В случае необходимости восстановления или замены паспорта, ко всем перечисленным документам нужно приложить заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утратой в произвольной форме и выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта).

В случае оформления паспорта лицу, не достигшему двенадцатилетнего возраста, или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, и которое нуждается в срочном лечении за рубежом, что подтверждается соответствующей справкой лечебного заведения, может быть подана одна фотография размером 10 х 15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования.

Паспорт для выезда за границу можно оформлять всем, начиная с рождения. Если гражданин(нка) достиг(ла) 16-летнего возраста, он (она) может самостоятельно обратиться за оформлением документа.

Как понять, когда паспорт уже готов к выдаче

После подачи документов статус оформления загранпаспорта можно отслеживать на сайте ГМС по номеру вашего талона в разделе «Мои талоны и квитанции». Срок оформления паспорта зависит от того, какую услугу вы выбрали – от 7(3) до 20 рабочих дней.

Когда паспорт будет готов к выдаче, надо приехать в соответствующие часы выдачи документов (каждое подразделение имеет свое расписание, которое можно узнать в интернете или у сотрудника при оформлении).

Также на сайте ГМС есть возможность заполнения формы для более быстрого оформления документа, где следует указать причины срочности – командировка, выезд на лечение, смерть родственника и прочее. В случае одобрения такой заявки, паспорт могут сделать в срок до трех рабочих дней.

Где можно оформлять загранпаспорт

Подать документы на оформление заграничного паспорта, кроме подразделений ГМС, можно также в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Центре обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ" (здесь стоимость услуги будет дороже, но туда вы можете прийти только с паспортом и идентификационным номером, а сотрудники все сделают за вас). Если вы находитесь за пределами Украины, документы нужно подавать в ближайшее дипломатическое учреждение.

Стоимость оформления загранпаспорта

– Оформление загранпаспорта в срок до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк).

– Оформление загранпаспорта в срок до семи рабочих дней или трех рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк).

Нужно также учесть и комиссию банка.

В «Паспортном Сервисе» эти же услуги будут стоить 1082 и 1434 соответственно.