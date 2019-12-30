Римские каникулы: гид по самым ярким локациям столицы Италии

Начнем с того, что самым полезным советом перед поездкой в Рим будет не ехать туда летом. Конечно, всегда приятно гулять по городу в легких шортиках и маечке, но здесь это вполне можно сделать еще в сентябре и октябре. Летом же в Риме стоит испепеляющая жара, а большое количество туристов не будет давать вам проходу. Вместо этого, рассмотрите вариант поездки в ноябре или даже зимой. В это время в Риме по-прежнему будет светить солнце, повсюду будет яркая зелень, а температура здесь даже в феврале может достигать +20 градусов.

Читайте такжеОт древней Италии до современной: увидеть Помпеи и Неаполь за два дняИтак, что же стоит увидеть первым делом, чтобы прочувствовать всю величественную атмосферу Рима? Ну, конечно же, Колизей!

Колизей

Разумеется, амфитеатр Древнего Рима должен стоять во главе нашего списка. Сложно себе представить, но его постройка началась еще в 72 году нашей эры, и сегодня он справедливо считается визитной карточкой и символом итальянской столицы.

Амфитеатр служил местом для массовых развлечений на территории всей Римской Империи: диаметры овала здания – 156 и 188 метров, высота – почти 50 метров. Таким образом Колизей вмещал в себя не менее 50 тысяч падких на зрелища римлян.

При этом к Колизею лучше прогуляться по меньшей мере дважды, ведь днем и вечером, в лучах желтоватых огней солнца, он выглядит совершенно по-разному.

Если же вы хотите попасть внутрь Колизея, нужно обязательно учесть, что очередь за билетами здесь в любое время года просто огромная. Однако мы приготовили для вас лайфхак: купите единый входной билет, который дает право на посещение Колизея и Палатина в Римском Форуме, где очередей почти не бывает. Стоить он будет 16 евро, а действовать – двое суток. Так что вы сможете не спеша обойти эти три достопримечательности, гордо минуя все очереди.

Также рядом с Колизеем находится потрясающей красоты Триумфальная арка, вся испещренная фигурками людей. Пока рассмотришь все барельефы, изображающие императора и солдат, показывающие сцены военного похода и возвращение с войны, начинает затекать шея. Сделано это все и вправду очень красиво.

Тем удивительнее, что строительство арки велось с 312 по 315 года нашей эры, а в высоту она поднимается на 21 метр.

Римский форум

Читайте такжеПутешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город ИталииЧтобы лучше всего понять, как жили люди в Древнем Риме, отправляйтесь на Римский Форум. Когда-то именно это место было политическим центром древнего государства, а сегодня руины, оставшиеся на его месте, являются одним из важнейших археологических памятников в мире. Здесь, глядя на высоченные колонны, вы действительно почувствуете, что соприкоснулись с историей.

Пантеон

Пантеон – древний языческий храм, позже освященный как христианская церковь Святой Марии и Мучеников, посвященный сразу всем римским божествам. Его особенностью является полное отсутствие окон, свет в храм проникает сквозь единственную дырку в потолке.

Стены храма по всему периметру украшают красивейшие фрески, статуи и даже величественные гробницы. Так, например, в одной из ниш здесь похоронен великий итальянский живописец Рафаэль Санти.

Фонтан ди Треви

Не сделал фото у этого популярнейшего среди туристов места – не был в Риме. Фонтан ди Треви обязательно стоит увидеть каждому, кто приехал в Вечный город. Однако стоит быть готовым к тому, что насладиться в тишине и спокойствии его изысканной архитектурой вам не удастся, как не удастся и сделать фото, на котором не было бы людей. Вокруг фонтана полно народу в любое время дня и ночи, и, к сожалению, как бы не прельщали взгляд его утонченные линии и скульптурное великолепие, отсюда хочется побыстрее сбежать: слишком уж много народу толкается со всех сторон.

Базилика Санта Мария Маджоре

Базилика имеет красивый передний фасад, но чем она действительно поражает, так это внутренним роскошным убранством. Базилика Санта-Мария-Маджоре едва ли не знаменитейшая церковь в Риме и единственная, сохранившая свой первоначальный вид почти целиком. А основана она была в далеком 325 году. Удивительные мозаики на стенах базилики повествуют о Рождестве и жизни Христа. Интересно, что мозаики с ветхозаветными сюжетами относятся к аж к 4-му веку и являются самыми древними в Риме!

Апельсиновый сад

Это место еще не так известно туристам, хотя, в последние годы их здесь становится все больше. Живописные апельсиновые аллеи, украшают собой холм Авентин, с вершины которого открывается чудесный вид на город. Украшением сада являются апельсиновые деревья, обеспечивающие тень даже в разгар лета, из-за чего местные очень любят спасаться в этом уютном месте от изнуряющей жары. Правда, полакомиться спелыми плодами вам не удастся: высаженные здесь цитрусовые не предназначены для еды. Вход сюда совершенно бесплатный.

Ватикан

Самое маленькое государство в мире Ватикан может похвастаться одним из самых больших в мире сосредоточением произведений искусства. Серьезно, когда планируешь поездку в Ватикан, глаза разбегаются от количества музеев и соборов, которые надо посетить. Это государство-анклав окружено множеством тайн и загадок, но прикоснуться вам разрешат лишь к их малой толике.

Читайте такжеБуддийские храмы, чайные плантации и экзотические животные: что посмотреть на Шри-ЛанкеМузеи Ватикана считаются одним из самых больших исторических и художественных музейных комплексов в мире. На территории Ватикана находится около двух десятков музеев и музейных залов. Есть здесь и зал с экспонатами из Древнего Египта, где можно увидеть настоящие мумии, этрусский музей, музей Кьярамонти, который вмещает произведения античного искусства начиная с 5 века до нашей эры, и многое-многое другое. На осмотр всех экспонатов одного дня, разумеется, будет мало.

Среди всего этого великолепия отдельной жемчужиной стоит знаменитая Сикстинская капелла. Это одно из самых легендарных произведений итальянского живописца Микеланджело. Роспись капеллы стала настоящим вызовом для него, ведь Микеланджело был прежде всего скульптором. Потратив на роспись потолка капеллы целых четыре года, художник заработал себе несколько хронических болезней: из-за попадания краски на лицо у него развилась ушная инфекция, он страдал артритом и сколиозом. Такая жертвенность во имя искусства произвела на свет то, чем восторгаются сегодня миллионы туристов со всего мира. Здесь и вправду можно потерять дар речь от окружающей тебя красоты. Стены и потолок капеллы расписаны удивительной красоты фресками, повторяющими сюжеты из Библии. Над росписью помимо Микеланджело трудились такие известнейшие мастера как Сандро Боттичелли и Пинтуриккьо.

Читайте такжеЧерный Черемош и "Белый слон": чем удивляет туристов Верховина - столица ГуцульщиныНо, конечно же, оказавшись в капелле, посетители первым делом ищут самую знаменитую фреску «Сотворение Адама». Своей магической красотой она сразу притягивает взгляд. Кстати, вам, наверняка, интересно будет узнать, что, согласно исследованию 1990-го года на фреске «Сотворение Адама» в изображении Бога на самом деле зашифровано анатомически точное строение человеческого мозга. Что, впрочем, не удивительно, ведь у Микеланджело был хорошо задокументированный опыт работы в анатомии человека.

Не меньшего внимания заслуживает еще одно достояние музеев Ватикана – Станцы Рафаэля. Это четыре расположенных друг за другом небольших помещения, в которых в свое время жил Папа Юлий II. На каждую из стен здесь нанесены масштабные фресковые композиция, посвященные философии, теологии, поэзии и юстиции. Возраст их на сегодняшний день составляет почти 500 лет.

А сейчас мы поделимся в вами замечательным лайфхаком. Обычно билет в музеи Ватикана стоит 17 евро. Но! В последнее воскресенье каждого месяца вход для всех совершенно бесплатный. Однако обратите внимание, что если вы хотите прийти сюда в бесплатный день, то очередь лучше занимать в районе 7-8 утра. К открытию музеев в 9 утра, под стенами Ваикана уже собирается километровая очередь. Будьте готовы к тому, что в ней вам придется провести не меньше часа.

Затем после осмотра музеев вся эта многоликая толпа плавно перетекает в такую же длинную очередь к Собору Святого Петра, так что советуем перенести его осмотр уже на другой день – количество людей будет значительно меньше. А посетить этот знаменитый храм обязательно стоит, ведь он является сердцем Ватикана и всего католического мира. Здесь можно увидеть Рим с высоты птичьего полета, полюбоваться великолепным интерьером собора, а если повезет, то даже получить благословение самого Папы Римского.

Помимо того, что лежит на поверхности, немало интересного скрывает подземная часть собора. Знаменитые гроты, как и сокровищница, стоят того, чтобы уделить им отдельное внимание.

Кстати говоря, чтобы попасть в Ватикан, не нужно прилагать каких-то особых усилий. Добраться сюда можно практически из любой точки Рима на метро. Билет стоит полтора евро за 100 минут поездки.

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Если вы все еще колеблетесь, стоит ли ехать в такой запруженный туристами город как Рим – не сомневайтесь ни секунды. Вы перестанете их замечать в первый же день. Здесь вам наверняка передастся размеренное спокойствие итальянцев, сидящих с бокалом вина в местном кафе. Они никуда не торопятся и, кажется, каждое мгновение сполна наслаждаются жизнью. Спустя несколько дней в столице Италии ты и сам начинаешь понимать, что после долгой прогулки по красивейшему в мире городу, нет ничего лучше, чем насладиться бокалом кьянти и пастой с морепродуктами за приятным разговором с друзьями.

Ольга Броскова