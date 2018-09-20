Что делать, если вы потеряли загранпаспорт во время путешествия

Многие наверняка смотрели детективные телепередачи времен 90-х, в которых ключевой фразой пострадавших было: «Они забрали у меня паспорт!». Так вот, это, конечно, неприятное событие, но ничего катастрофического в этом нет.

Читайте такжеПриключения налегке: 6 советов для бюджетного и комфортного путешествия

1. Прежде всего, обратитесь в местную полицию - напишите заявление об утере документа и возьмите заверенную ксерокопию протокола.

2. Затем сразу же идите в консульство и там пишите заявление-анкету для получения временного свидетельства личности, с которым вы сможете вернуться в Украину. Для получения этого свидетельства нужно предъявить копию протокола из полиции, удостоверение личности (например, паспорт гражданина Украины) и две фотографии 3,5x4,5. Также нужно будет оплатить консульский сбор.

3. Учтите, что с новым проездным документом вам нужно будет оформить новый авиабилет либо внести изменение в уже купленный.

Полезные подсказки:

- Не храните все документы и деньги в одном месте. Если у вас не окажется никакого удостоверения личности, процедура заметно усложнится. Ведь в таком случае необходимо будет предоставить свидетелей, которые подтвердят вашу личность.

Читайте такжеОтельный вопрос: как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие

- Заранее сделайте скан-копии документов и сохраните их как на флешке или телефоне, так и на электронной почте или Гугл-диске (на случай, если вы лишитесь и флешки, тогда все необходимые документы все равно можно будет скачать). Это не гарантия, но может помочь в случае утери всех документов.

- Всегда возите с собой несколько фотографий формата «на паспорт». В такой ситуации они вам пригодятся. Ведь может случиться и такая неприятная ситуация, когда у вас украдут не только документы, но и кошелек. А потому вам просто нечем будет расплатиться в фотосалоне. При этом все фото также лучше не хранить в одном месте. Например, парочку можно положить в чемодан или косметичку.

- Перед каждой поездкой записывайте адрес и телефон консульства Украины в стране, куда вы едете. Причем не только в телефон, но и в блокнот (кстати, небольшой блокнот для заметок и ручка вообще всегда может пригодиться во время поездки).

Безопасных вам путешествий!

Time 2 Travel Club