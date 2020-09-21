Мустанги, буйволы и средневековая психлечебница: неизвестная Каппадокия

Турецкий регион Каппадокия все еще только набирает популярность у украинских туристов. Помимо ставших знаменитыми на весь мир захватывающих полетов на воздушных шарах над потрясающими марсианскими ландшафтами и исследования пещерных городов этого дивного края, в этом регионе осталась еще масса неизведанного даже для искушенных путешественников.

Регион Каппадокия, расположенный на северо-востоке Турции, уже успел прославиться на весь мир благодаря невероятно увлекательному аттракциону – полетам на воздушных шарах над впечатляющими разноцветными скалами вулканического происхождения и древним пещерным городам, которые выдолбили в этих же скалах поселенцы в Каменном веке. Тем не менее, как воочию убедился УНИАН, в этой турецкой жемчужине осталось еще много интересного и менее раскрученного, способного заинтересовать даже искушенного путешественника. Учитывая, что Турция возглавляет крайне лаконичный список стран, готовых принимать украинцев в гости без обязательных тестов на ковид-19 и обязательного карантина по прибытию (и, что не маловажно, таких требований нет и на родине для украинских граждан, возвращающихся домой из турецкого вояжа), а туристический сезон в самой Каппадокии продолжается круглогодично (так как отдых там не привязан к пляжу и не зависит от температуры воды в море), для заскучавших в обстоятельствах глобального локдауна туристов это направление может стать настоящим глотком свежего, во всех смыслах, воздуха.

…Каппадокия – достаточно удаленный от привычных морских курортов и Стамбула регион Турции. Здесь нет моря, но сюда прибывают миллионы туристов ежегодно – их влекут невероятная история края, застывшая в материальном воплощении – потрясающих пещерных городах, которые древние поселенцы буквально вырубали в скалах, а также возможность полетать на воздушных шарах над этими «обитаемыми» горами. Кроме этого, зимой отдыхающих сюда привлекает горнолыжный курорт. Однако, даже на этих прелестях недорогая и гостеприимная Каппадокия не заканчивается.

В небо

Аэронавтика – визитная карточка региона, через которую Каппадокия открывала себя туристическому миру. В докарантинные времена практически каждое утро в небо над регионом взмывали до 250 воздушных шаров с туристами, забирая их в увлекательное приключение. В новой реальности противокоронавирусных ограничений число подымающихся в небо шаров сократилось до 70-ти, при чем, как говорят местные аэронавты, это случилось во многом благодаря украинцам – именно наши соотечественники и туристические агентства стали требовать возобновления прекращенных весной полетов сразу после того, как Турция открыла свои границы для нас.

Единственная проблема – для того, чтоб полетать на воздушных шарах, просыпаться придется рано: в нашем случае, так как мы базировались в городе Кайсери, выезжать на воздухоплавание нужно было в полчетвертого утра. Шары взмывают ввысь со своими пассажирами в шесть-начале седьмого: в это время структура потоков воздуха наиболее благоприятна для безопасного воздухоплавания. Выглядит все это невероятно эффектно: в предрассветной дымке каппадокийскую степь заполняют десятки джипов с прицепами, на которых размещены воздушные шары и гондолы. Шары в темноте надувают воздухом, затем – с мощным ревом нагревают воздух в шарах огромными газовыми горелками, и гигантские купола летательных аппаратов вырастают, словно исполинские грибы, в утреннем тумане. При виде этого фантастического зрелища утренняя сонливость проходит молниеносно! Затем – то тут, то там – по очереди шары взмывают ввысь, и – вот уже вы, после короткого инструктажа, отрываетесь от земли вместе с группой счастливчиков и устремляетесь на встречу рассвету.

Сначала пилот поднимает шар на километровую высоту – и перед глазами открываются бескрайние просторы всей Каппадокии, а все объекты на земле становятся крошечными песчинками – а затем устраивает настоящее шоу воздухоплавания: то опускает шар почти на крышу дома в ближайшей деревне, когда пассажирам кажется, что вот-вот – и гондола коснется черепицы или приземлится в чьем-то дворе, то проводит шар меж острых выступов скал – так, что гондола с пассажирами проплывает буквально в полутора метрах от камней, то скользит мимо высоких деревьев – да так, что ветки – буквально на расстоянии вытянутой руки! Так чувствовать ветер, огромную махину-шар – для этого не хватит годов тренировок, поистине – для такого мастерства нужен талант!

Этот замысловатый полет не только щекочет нервы, но и позволяет хорошо рассмотреть разноцветные скалы вулканического происхождения – розовые, лиловые, серые, белые, желтые – а также – увидеть рукотворные отверстия в них: ранее некоторые из скал использовались древними людьми как убежища при нападениях врагов или даже постоянные жилища. Колорита всему этому добавляет и то, что ты паришь в воздухе в окружении десятков разноцветных шаров – в нежных лучах рассвета эта картина выглядит поистине эпично.

Финалом этого невероятного приключения становится шедевральная посадка гондолы точно в прицеп джипа – правда, в этом, финальном упражнении, пилоту ассистируют помощники на земле, корректируя позицию воздухоплавательного средства при помощи спущенных из гондолы тросов.

Пока пошатывающиеся, опьяненные воздухом, красотой увиденного и адреналином туристы разбирают свои сертификаты, свидетельствующие о пережитом приключении, и разбредаются по своим автобусам, аэронавты упаковывают шары – и, через полтора-два часа после утреннего сбора в степи уже ничто не напоминает о только что происшедшем чуде. Как будто это был прекрасный сон, не более.

Под землю

Не давая опомниться от только что происшедшей наяву сказки, гиды уверенно везут туристов с эйфорически сверкающими глазами к новым достопримечательностям – после полета в небо наступает время спуститься под землю. Каппадокия славиться своими уникальными пещерными деревнями и городами, некоторые из которых даже в наше время… обитаемы!

Эти жилища начали вырубать в скалах вулканического происхождения древние люди еще более трех тысяч лет назад каменными орудиями труда. Вулканический туф, из которого состоят местные скалы – довольно хрупки материал, который твердеет при контакте с воздухом, окисляясь, - что и позволило первым местным жителям отстроить многоярусные подземные поселения. Некоторые из них достигают 14 «этажей», спускаясь вглубь на 40 и более метров!

Внутри этих замысловатых городов-лабиринтов отлично сохранилась развитая подземная инфраструктура – загоны для скота, винодельни, кухни и столовые, спальни – с обожженными стенами и потолками для большей прочности; вентиляционные шахты, дымоходы, колодцы с водой, погреба для продуктов и даже хранилища для тел умерших и отходов.

При этом, даже несведущему человеку бросается в глаза, что все эти подземные миры создавались их творцами с фортификационным уклоном – так, входы в них и переходы между группами комнат – очень неудобные, узкие и низкие, чтобы перемещаться по ним можно было только по одному, согнувшись или на корточках, не имея возможности сражаться, во многих комнатах и у входов в тоннели размещены уцелевшие по сей день массивные дискообразные камни-двери, которые не по силам сдвинуть с места одному человеку. В некоторых из «дверей», между тем, можно заметить небольшие круглые отверстия – своеобразные «глазки», диаметром сантиметров по 8. Эти отверстия служили бойницами – через них стражи подземных городов могли копьями перебивать нападающих, по одному.

Между тем, все эти оборонные ухищрения не проходят даром для исследующих пещеры туристов – даже после сравнительно непродолжительной прогулки, часть которой приходится проводить на корточках или в крайне скрюченном виде, ноги отваливаются (а еще более приятные ощущения ждут посетителей пещер на следующий день). Это стоит учитывать, углубляясь в подземные лабиринты.

К слову, некоторые внутрискальные города – обитаемы. Правительство не выгоняет тех, кто пытается жить в них. Правда, есть условие: чтобы власти обеспечили подземное поселение хотя бы электричеством, нужно, чтоб в пещерной деревеньке проживали не менее 7 семей. Одно из таких поселений стало своего рода «живым музеем» - местные жители пускают туристов посмотреть их быт и тут же торгуют чаем, прохладительными напитками и едой.

Оживший камень

Некоторые скальные образования в Каппадокии имеют поистине причудливые формы, над которыми тысячелетиями работали архитекторы Вода и Ветер. Они сами по себе стали достопримечательностями, привлекающими внимание толп туристов.

Эти объекты получили название сообразно их внешнему виду. Например, Долина Монахов – это группа скал, действительно напоминающих по своему внешнему виду упитанных монахов в рясах и мантиях.

Долина Воображения – нагромождение скал причудливых форм, напоминающих различные объекты – растения, животных, людей.

А вот откуда происходит название Долины Любви, остается загадкой. Почему ее так назвали? И зачем древние люди, страдающие бесплодием, приходили зачинать сюда детей? Не понятно.

Дикий, дикий Восток

Хотя табуны диких мустангов и гигантские стада огромных буйволов, топчущих прерии и заставляющих дрожать землю под ногами, ассоциируются, в основном, с Диким Западом, Турция и здесь умеет удивить.

В Каппадокии обитают огромный табуны диких лошадей, за которыми приглядывают местные ковбои – обеспечивая красавцев-мустангов едой и устраивая с ними настоящее шоу для туристов. На закате ловкие наездники, при помощи умных собак, сгоняют табун в одну кучу, а затем гонят лошадей на туристов – и это захватывающее дух и будоражащее кровь зрелище – когда на тебя бежит несколько сотен лошадей, подымая тучу пыли, а земля под ногами сначала вибрирует, а потом дрожит и колышется, словно желе! Дикие кони слушают человека верхом – а вот пеших людей побаиваются, пряча молодняк в центр табуна и поворачиваясь к приближающимися фотографам задней частью тела.

Не менее впечатляюще выглядит и выпас буйволов. В отличие от лошадей, буйволы в Каппадокии домашние – все с чипами в ушках, стоят на официальном учете. Более тысячи огромных животных с красивыми большими рогами разбредаются по степи, поедая траву, а вечером послушно бредут домой, по пути переплывая озеро. Это – настоящий аттракцион: подняв целую завесу из пыли над степью, буйволы величаво сходят по крутому берегу в воду, а затем неспешно плывут по озеру, далее разбредаясь по своим дворам.

Пастухи (буквальные ковбои) при этом лихо позируют на лошадях для желающих их сфотографировать туристов.

После прогулки-сафари с буйволами можно их… попробовать на вкус. Местные фермеры угощают колбасками и бастурмой, сделанной из рогатых товарищей, а также сыром, йогуртом и маслом из их молока. Если отставить в сторону сантименты и отнестись к дегустации философски – то, надо сказать, каппадокийские буйволы не только красивые – но и весьма вкусные.

Горы, лыжи, мороженное и психлечебница

Самый большой город региона, Кайсери, где зачастую базируются исследователи Каппадокии, сам по себе также представляет известный туристический интерес. Расположен он весьма живописно – как бы в чаше, в окружении внушительных гор более чем 3-километровой высоты. Город не перегружен туристами – за счет этого, в нем адекватно ощущается ритм нормальной жизни турецкого миллионника. На рынке продавцы не хватают прохожих за руки, улицы свободны от пробок, тротуары – чисты.

В пяти 10 минутах езды от Кайсери находится горнолыжный курорт, на подъемниках которого в неснежное время года можно подняться на высоту 2600 метров для того, чтоб полюбоваться горами и подышать прохладным свежим воздухом.

А в самом городе, в центре можно осмотреть древнетурецкую психиатрическую лечебницу, построенную еще в13 веке турками-сельджуками – которые захватили Византию перед приходом османов. На территории медицинского учреждения, где пациентов врачевали с помощью звуков плещущейся воды (для чего использовалось устройство вроде водяной мельницы) и музыки (подбирая ее по знаку Зодиака больного) сейчас расположен целый музей сельджукской культуры.

Учитывая, что жили мы в Radisson Blue (кстати, именно в Кайсери находиться лучший из всей сети отелей Radisson Blue в мире) в 10 минутах ходьбы от больницы-музея, возможностью посетить ее было грех не воспользоваться.

Кстати, с отелем нам вообще повезло – его панорамный ресторан на крыше давал возможностью днем и ночью рассматривать Кайсери, любоваться миллионами огней большого города и изуать в темноте звезды и освещенные дороги на горах, окружающих Кайсери, да и сервис, несмотря на коронавирусные издержки, приятно порадовал.

Сотрудники и руководство отеля постарались продемонстрировать нам максимум гостеприимства и всю протеиновую мощь каппадокийской кухни – ведь именно здесь придумал бастурму и фирменные пряные колбаски суджук, приготовляемые из вышеупомянутых бизонов. Конечно, этот подход крайне негативно сказывается на фигуре гостей, поэтому, держите с турками ухо востро – закормить могут даже не в олл-инклюзиве. В Каппадокии веганами, кстати, называют тех людей, кто не есть говядину и баранину, ограничиваясь морепродуктами и птицей. Поэтому, если вы действительно не употребляете в пищу продукты животного происхождения – об этом так детально стоит и сказать – от греха подальше.

Один из ужинов нам даже организовали в полуторавековом особняке в заповеднике на окраине Кайсери – чтоб гости из Украины могли удовлетворить ностальгию по родине, посидев под ветвями… калины, которая здесь растет.

Возле калиновых ветвей нас порадовали древним традиционным десертом, фирменной фишечкой региона – мороженным мараш, которое делается из козьего молока с добавлением порошка из корней дикой орхидеи в качестве загустителя. Мараш – тягучая, плохо тающая субстанция, очень сладкая и тянущаяся подобно жевательной резинке. Не так давно Каппадокия стала продвигать мараш в окружающий мир – и, говорят, продукт пользуется бешенной популярностью в Японии.

Мы тоже, по завершению нашего Каппадокийского вояжа, чувствовали себя немного японцами – наши глаза несколько сузились в связи с расширением лиц из-за перманентного переедания.

В целом, исследование Каппадокии УНИАН.Туризм однозначно рекомендует – при чем, сезон в этой замечательной земле длится круглый год, а Турция в настоящее время радует украинских граждан самым лояльным режимом посещения в условиях пандемии. Учитывая, что эта же пандемия резко сократила число иностранных туристов на турецком берегу (в том числе, россиян), что тут же сократило до нуля очереди в музеях и фотопойнтах, а также весьма привлекательно отразилось на ценах и качестве сервиса – самое время немного продлить себе лето и вырваться из предвыборной лихорадки в солнечные объятья турецкой глубинки.

Михаил Ганницкий, фото автора

Редакция благодарит отель RadissonBlueKayseri и Офис по вопросам культуры и информации посольства Турецкой Республики в Украине за организацию поездки

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