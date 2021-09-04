Бьет по карману: сколько стоит отдых в Затоке в 2021 году

Многие украинцы предпочитают отдых за границей, особенно в этом году, в условиях "демпинга" некоторых стран ввиду коронавирусного кризиса. Но есть и те, кто отправляется в долгожданный отпуск на отечественные курорты, среди которых и Затока – неплохой вариант для семейного отдыха.

В 2021 году украинский туризм наконец-то начал оживать после тяжелого пандемического удара. И многие наши соотечественники махнули на отдых на родные курорты. Немало желающих передохнуть от тяжелых трудобудней нашлось в Затоке Одесской области. Сегодня и поговорим об отпуске в этом уникальном населенном пункте, ведь здесь есть и соленое Чёрное море, и пресный Хаджибейский лиман.

Едем в Затоку: как добраться

В Затоку Одесской области из Киева можно добраться многими видами транспорта: от поездов (правда, лишь до Одессы) до автобусов, курсирующих в летний период с завидной частотой, а также до небезызвестного "Бла-бла-кара". В 2020-м году мы ездили сюда авто, что, несомненно, очень удобно, но дороже. Тогда поездка заняла 5 часов и стоила порядка 1,5 тыс. в одну сторону. В 2021-м мы отправились на автобусе, заплатив за один билет 380 грн и проведя в этом транспорте долгих 7 часов.

Где остановится в Затоке

Собираясь в отпуск в Затоку, заблаговременно позаботьтесь о том, где вы остановитесь. Да, выбор баз, отелей и квартир широк, но, во-первых, не забываем о том, что не всегда красивая картинка из объявления в интернете окажется явью, во-вторых, хорошие и относительно недорогие апартаменты разбирают, как горячие пирожки. Конечно, есть ещё один вариант: вы можете по приезду часами ходить под палящим солнцем, заглядывая в дома и базы с табличками "Сдам" и "Есть свободные места". Но это сомнительное удовольствие.

Если ваш выбор пал на апартаменты на въезде в Затоку, учтите тот момент, что рядом - шумная железная дорога. И если у вас чуткий сон, этот вариант не совсем для вас.

А сейчас будет не реклама, а совет для отдыхающих от чистой души. Если вы ищете идеальный вариант с красивыми апартаментами, захватывающим дух видом на море и не за все деньги мира - рекомендую Zatoka Promenade Apartment.

Во сколько обойдется жильё в Затоке

Перейдём к главному вопросу: "Что почем?". Снять номер в этом курортном посёлке можно и за 400 грн, но в таком случае рассчитывать на люксовые условия не стоит. Мы заплатили 1,2 тыс. за квартиру за сутки, в которой было все - начиная от посуды, заканчивая различными пляжными принадлежностями и полным комплектом бытовой техники.

Цены на жилье в Затоке в среднем стартуют от 500 грн за номер до 3 тыс. Конечно, для любителей VIP-отдыха найдутся варианты намного дороже.

Сколько стоит поесть в Затоке

Переходим к следующему важному пункту: а сколько придётся заплатить за вкусный завтрак, обед либо ужин? В Затоке вы найдёте заведения на любой вкус и кошелёк. В среднем приём пищи на одного человека обойдётся в 300-400 грн. Речь идёт не о столовых, там еда подешевле, а о кафе и ресторанах. Если вы отдыхаете в начале Затоки (если ехать из Киева), советую ресторан "Горный орёл", готовят там очень вкусно, интерьер, правда, простоват и неприглядный. Если вы остановились ближе к центру, обязательно отведайте божественные и недорогие блюда в заведении "Мясник и море".

Ещё советую обязательно от пуза наестся фруктов: здесь они, поцелованные солнцем, очень сочные и намного дешевле, чем, например, в Киеве.

Какое море и пляж в Затоке в 2021 году в августе

Наша поездка пришлась на конец августа, температура моря очень комфортная. Омрачило отдых, правда, нашествие медуз и зелёная "кашица" из водорослей у самого берега в один из дней отпуска.

Пляжи в целом чистые, не забитые под завязку людьми. В общем, к счастью, мы не чувствовали себя, как в толпе, наслаждаясь тёплой водичкой и предаясь солнечным ваннам.

Многие туристы обосновались с палатками на побережье моря. Пообщавшись с некоторыми из них, можно сделать вывод, что погода в последние две недели августа их баловала теплом, за исключением нескольких дней. Люди в целом довольны отпуском здесь и говорят, что даже могли увидеть приплывающих к берегу дельфинов.

Развлечения в Затоке

Посёлок известен своим аквапарком, правда, цены в этом году кусаются. Но если вы либо ваши дети - любители таких развлечений, позвольте себе эту дозу наслаждения. Есть здесь и горки прямо на пляже, здесь водное развлечение стоит 100 грн за 20 минут. Также в Затоке есть лунапарк для охотников за ощущениями поострее. А ещё можно скрасить вечер походом в ночной клуб и оторваться на дискотеке.

Также из Затоки можно отправиться на экскурсии на любой вкус - от дегустации вина в Шабо до прогулки по "украинской Венеции" Вилково и спуска в Одесские катакомбы.

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Что же, друзья, выбор за вами - ехать в Затоку или нет. Ведь цены здесь, откровенно говоря, кусаются, ничуть не уступая ценам в Египте и Турции, где сервис все же на голову выше. Но если вы ещё не были в этом курортном посёлке, обязательно найдёте здесь свои плюсы.

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