Персидский вояж за декабрьским загаром. Часть II

В первой части нашей истории мы сконцентрировались на пляжном отдыхе и духовном просвещении. На сей же раз постараемся дать вам пищу для ума (но, разумеется, не пройдем, в очередной раз, и мимо телесно-гедонистических потребностей).

Шарджа – эмират музеев, научных центров, университетов и высококлассных школ. Собственно, это одна из фишек концепции той роли, которую Шарджа играет в составе ОАЭ в настоящее время – здесь запрещен алкоголь, но местный шейх тщательно озаботился тем, чтобы стремительно трезвеющим туристам и непьющим местным было, чем развлечься и без дополнительных стимуляторов.

Музеи Шарджи поистине богаты и впечатляют! Кроме того, в эмирате находится самый современный в мире планетарий, уникальный числом звезд, изображение которых он транслирует на свой гигантский потолок – 10 миллионов!..

Впрочем, обо всем по порядку.

Для того, чтоб насладится культурно-развлекательными возможностями эмирата, где нет развлечений алкогольно-согревающего формата (вроде баров-пабов), лучше выбрать один из отелей в центре города – так можно сэкономить время и деньги на проезд к музеям и прочим аттракционам (до многих можно будет добраться даже пешком). При чем, расположенные вдалеке от береговой линии гостиницы, как правило, предлагают бесплатные автобусы-шаттлы до пляжа и обратно.

В нашем случае, это был бизнес-отель Copthorne Sharjah (управляется международным брендом Millenium Hotels and Resorts), расположенный в центре города и радующий выходом на красивый залив-лагуну Шарджи, возле живописного амфитеатра Халид. Расположение гостиницы очень удобно с точки зрения логистики к аэропортам как Шарджи, так и Дубаи. В самом отеле радуют огромных размеров номера и обширные спа-возможности (вроде бассейна на крыше и большого спортзала).

В таких отелях селятся как обычные туристы, так и бизнесмены, открывающие свои фирмы и ведущие дела в специальных безналоговых зонах внутри Эмиратов (этот вид деятельности в ОАЭ, к слову, является очень популярным направлением у коммерсантов). Так что, помимо отдыха, в Шардже можно и компанию основать, между делом.

Кроме того, наш отель был удобен возможностью попробовать местную арабскую еду – расположенный прямо в отеле ресторан «Лагуна», предложил дегустацию всех основных блюд арабской кухни, характерной для Эмиратов.

Собственно, Copthorne стал нашей отправной точкой в исследовании Шарджи, где, если вы обладаете достаточным уровнем любопытства, у вас просто не останется времени на пассивный пляжный отдых.

Археологический музей Шарджи

Отличное место, чтобы изучить культуру и историю стран Персидского залива. В музее собраны различные артефакты, обнаруженные не только на территории ОАЭ, но и соседних государств.

Музей науки

Потрясающий музей с огромным количеством интерактива – точно понравится детям и не оставит равнодушными взрослых. Здесь можно обновить свои школьные знания по физике, поэкспериментировав с воздушным шаром, плазмой, сгенерировать настоящую молнию с помощью огромного соленоида и поиграть с жидким азотом! Конечно, все это – в сопровождении социалистов, которые проследят за тем, чтоб погружение в мир науки проходило в безопасности.

Музей ретро-автомобилей

Здесь можно полюбоваться огромной коллекцией старинных (и не очень) авто – от первых в мире серийных «Фордов» до забытой американской и немецкой классики 30-40-х годов, сфотографироваться на фоне классических спорткаров из 50-х и 60-х, рассмотреть внушительный автопарк машин представительского класса – «роллс-ройсов» и «кадиллаков» (не забываем, все же, что мы находимся в богатой нефтяной стране), а также повосхищаться уникальным дизайном различных «студебеккеров» и прочих авто, которых никогда уже не встретишь на дороге.

Планетарий

Планетарий, устроенный шейхами, не может не быть самым пафосным в мире. Оборудование данного объекта в Шардже – абсолютно уникально: на сферический потолок местного планетария транслируется изображение сразу 10 миллионов звезд! Более того, если присмотреться, можно заметить, что все эти звезды имеют разный цвет – в зависимости от того, является звезды ли белым карликом или красным гигантом.

В планетарии, помимо зала со звездным небом, находится также музей (где можно потрогать руками полуторатонные метеориты, увидеть лунный грунт и реальное космическое оборудование), а также некоторое количество занятных аттракционов – например, можно «пережить» взлет на орбиту в кабине космического корабля – лежа, как и положено астронавтам, любуясь показателями многочисленных приборов и индикаторов, испытывая трясу и вибрацию, а также слушая мощнейший рев космических двигателей. Или посидеть за рулем настоящего лунохода!

Остров Al Noor

Посреди залива-лагуны в Шардже разместился яркий зеленый оазис – остров Аль Нур, на территории которого разбит потрясающий дендропарк. По острову можно гулять, любуясь диковинными растениями со всех уголков планеты, вдыхая ароматы разнообразных цветов и трав; также на острове проводятся групповые занятия йогой на тенистых лужайках, а вечером на берегу сервируют романтические ужины.

Музей бабочек

В центре острова Аль Нур размещается самый необычный музей Шарджи – музей бабочек. В огромном павильоне с собственным микроклиматом (соответствующем влажным тропическим лесам) порхают сотни крылатых красавиц. Здесь можно не только полюбоваться бабочками, но и увидеть весь процесс их рождения – от появления гусениц до их окукливания и затем – выхода бабочки из кокона!

Парк развлечений Al Montazah

Семейный отдых в Шардже можно также разнообразить прогулкой в местный парк развлечений, ориентированный на детей. Парк с огромным аквапарком порадует русскоязычным персоналом и замысловатой концепцией – он состоит из районов, воспроизводящих разные города мира по архитектуре и дизайну – например, здесь есть маленький «Париж» с «Эйфелевой башней», крошечные «Лондон» и «Рим».

Аквапарк, являющийся центром всей этой развлекательной зоны, впечатляет количеством спасателей – даже при отсутствии посетителей вокруг бассейнов и водных горок лайфгарды стоит буквально каждые 15-20 метров!

Комната дождя

Это – одна из уникальных в мировом масштабе аттракций, их всего несколько на всю планету. В этой комнате постоянно идет дождь с потолка, но намокнуть в ней нельзя – дождь не идет строго над человеком, идущим по комнате. Управляется комната сотнями датчиков и камер, отслеживающих перемещение человека, и останавливающих падение капель на него. При желании, впрочем, попасть под искусственный дождь все же можно – но для этого надо перемещаться по комнате очень быстро.

Музей авиации AlMahattaMuseum

Расположенный на бывшем военном аэродроме музей дает возможность хорошо рассмотреть и даже потрогать идеально отреставрированные самолеты; изучить устройство различных авиационных двигателей и даже почувствовать себя пилотом за штурвалом в реальной кабине авиалайнера.

Кроме прочего, в музее можно многое узнать о роли Шарджи и ОАЭ во времена Второй Мировой войны и ознакомиться с историей развития авиации в целом. Данное место гарантированно на несколько часов увлечет любого мальчика – при чем, от 3-х до 100 лет.

После музеев. Рынок AlJubail

На рынок в Шардже стоит сходить хотя бы ради того, чтоб увидеть, каким может быть цивилизованный продуктовый рынок в современном мире. Несмотря на 30-градсную жару в самый разгар рыбного аукциона – никаких неприятных запахов; огромный выбор высококачественных продуктов и никакой давки или толпы. В стерильном, кондиционируемом гигантском помещении расположились сотни лотков, за которыми продавцы предлагают разнообразнейшие яства, и с каждым можно торговаться вполголоса: в этом огромном пространстве тихо.

Тихо почти всегда – за исключением периода рыбного аукциона, когда рыбаки привозят свой улов, раскладывают его в центре рынка, и за свежайшую рыбку начинаются яростные эмоциональные торги. Это действо стоит того, чтоб им полюбоваться, и увидеть и услышать всю гамму человеческих эмоций в исполнении обычно сдержанных и невозмутимых арабов!

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Подытоживая, повторимся: эмират Шарджа – превосходный вариант для отдыха в холодное время года. Помимо пляжей и чистых улиц (свободных от шумных туристов-алкоголиков), здесь есть, чем обогатиться в смысле знаний и впечатлений, а отдыхающим с детьми не нужно будет тратить время на поиски увлекательных семейных развлечений.

Так что – пока загорать на берегах Днепра и Черного моря холодно, - вы знаете, куда податься!

Редакция благодарит TravelPressClubUkraine, авиакомпанию «Air Arabia»иSharjah Commerce & Tourism Development Authority за помощь в организации поездки.

Михаил Ганницкий