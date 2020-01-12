Персидский вояж за декабрьским загаром. Часть I

Зачастую, намереваясь попасть в лето зимой, украинские путешественники размышляют о каком-нибудь Египте, не принимая во внимание страны, находящиеся поблизости. В такой западне стереотипов пребывал и автор этих строк, ранее не обращая внимание на теплые и загадочные государства Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты – это дорогая смесь пафоса с песком, - подсказывали почерпнутые из чьих-то дневников и роликов на Ютубе чужие воспоминания. Оказалось, это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Внезапное приглашение от Travel Press Club Ukraine и Департамента туризма и маркетинга Шарджи посетить «культурную столицу Эмиратов» город-эмират Шарджа поначалу вызывало лишь сдержанное любопытство. Особенно настораживало то обстоятельство, что данный эмират – самый непьющий среди всех 7, составляющих ОАЭ. Тем не менее, новые страны и опыт – это всегда прекрасно, особенно, учитывая безвизовый режим, недавно наступивший для украинцев с Эмиратами, поэтому, запасшись алкоголем в Киеве (взрослые туристы имеют право легально завозить на территорию Шарджи пару литров крепкой выпивки) и прихватив купальные принадлежности (вода в Персидском заливе в декабре, судя по прогнозу, должна была радовать температурой в +27), я направился в путь.

Некоторое неудобство для любителей попасть в жару зимой, в случае с Эмиратами, может представлять сравнительно длительный перелет – прямой рейс около 5 часов, однако, в случае с главным перевозчиком из Украины на аравийском направлении, авиакомпанией Air Arabia, это в значительной мере компенсируется удобным графиком (перелет дневной, нет необходимости не спать ночь и приезжать в аэропорт ни свет ни заря, в то же время – прибываешь на место отдыха не поздним вечером), достаточно комфортабельной компоновкой салона самолета (кресла расположены на приличном расстоянии друг от друга) и вполне интересной арабкой кухней на борту – можно начинать знакомиться с жизнью Аравийского полуострова уже в процессе приближения к нему. К слову, развлекательные предложения в полете Air Arabia также весьма богаты – от различных игр, свежих фильмов и сериалов до впечатляющей коллекции музыки – при чем, доступ к этому всему добру можно получить на собственном смартфоне или ноутбуке, подключившись к открытой вай-фай сети самолета.

Ощущения, которые испытывает по выходу из аэропорта в +25 организм, садившийся в самолет при отрицательной температуре, заставляют полностью забыть о 5 часах, проведенных в небе. Здание аэровокзала окружают пальмы, вдохновение и приятное предвкушение тепла, солнышка и добра заполняют сознание – мысли о том, то предстоит жить и наслаждаться теплом в регионе, где совсем нет алкоголя, нисколько не тревожат.

Со временем, в процессе отдыха, приходит понимание, что отсутствие вечнопьяных русских туристов на пляжах и в бассейнах отелей является, на деле, преимуществом Шарджи. Исходя из этого фактора, в частности, регион идеально подходит для ленивого отдыха и тотального релакса – в смысле, отпуска без шума и вечеринок, что превосходно для любого возраста, а, особенно, привлекательно для отпуска с детьми.

В городе, застроенном аккуратными небоскребами и мечетями, - идеальная, хирургическая чистота на тротуарах, в прогулочных зонах и сквериках. Несмотря на отсутствие полиции на улицах, это – одно из самых безопасных мест планеты, чему способствуют, помимо сухого закона и общего высокого уровня жизни местных жителей, тысячи видеокамер, присматривающих за общественным порядком.

Ночью Шарджа не спит. Семьи арабов с детьми выбираются в местные общественные пространства с маленькими горелками и чайниками, и устраивают пикники до 3 ночи, а то и полчетвертого – и это зимой, когда температура воздуха позволяет проявлять признаки жизни человеку и днем. Летом, когда при свете дня столбик термометра доходит до банных значений +50, на улице людей вообще можно встретить только ночью, и они дышат там свежим воздухом до рассвета.

Вся инфраструктура Шарджи (как, впрочем, и остальных эмиратов), подстроена под подобный ритм жизни. Большая часть магазинов, продовольственных супермаркетов и даже некоторое количество лавок на местных рынках – работают круглосуточно. В течение ночи нет ни малейшей проблемы разжиться мороженным или лимонадом, купить сигарет или свежих фруктов – или, например, местных сувениров. Это весьма удобно для тех, кто предпочитает ночью не спать.

Впрочем, для туриста, отдыхающего по системе all inclusive в хорошем местном отеле (в нашем случае – в фантастическом Occidental Sharjah Grand, входящем в известную мировую сеть Barcelo), в ночной инфраструктуре нет особой необходимости: любую еду, напитки, десерты и закуски можно заказывать в номер 24 часа в сутки с доставкой в течение 20 минут. А сами отели высокого класса представляют собой небольшие торгово-развлекательные центры – с бутиками премиальных брендов, магазинами сувениров, табачными лавками, стойками туроператоров (предлагающих различные туры по Шардже, вообще по всем ОАЭ, сафари на джипах и верблюдах и т.п.). Купить ночью в лобби гостиницы подъем на высочайшее здание в мире, Бурдж-Халифа, без очередей в кассу и с доставкой любителя высоты в соседний эмират, Дубай, где эта самая Бурдж-Халифа и находиться? – нет проблем.

Occidental, помимо прочего, славится одним из лучших пляжей Шарджи, закрытым для посторонних туристов (туда не принимают, например, отдыхающих из других гостиниц). Потрясающе чистая, теплая и прозрачная вода Персидского залива, идеальный белый песочек, к берегу приплывают стайки небольших серебристых рыбок, никаких медуз и достаточное для всех отдыхающих число шезлонгов. Пару дней за пределы территории выходить вообще нет смысла. Вода в заливе, кстати, настолько соленая, кто в ней можно просто лежать или стоять, не шевелясь – голова будет держаться на поверхности. Так, покачиваясь на небольших волнах, можно медитировать, любуясь, прямо из воды, небоскребами и упомянутой Бурдж-Халифа на горизонте. Впрочем, любоваться горизонтом можно и не выходя из гостиничного номера – еще одним существенным преимуществом Occidental является то, что все его номера имеют балконы (а это для отелей в ОАЭ не совсем характерно).

В случае, если посреди ленивого отдыха туриста (в следствие передозировки солнца или моря) охватит внезапное желание шоппинга, из любой гостиницы можно бесплатно съездить в один из торговых центров самой Шарджи, и даже в люксовые ТРЦ в соседнем эмирате – например, в знаменитый Дубай-молл. Для этого достаточно накануне записаться на рецепции своего отеля на один из шаттлов – бесплатных автобусов, которые торговые монстры рассылают несколько раз в день по всей стране, чтобы собрать в своих стенах готовых тратить денежки покупателей, а затем отвезти их восвояси. Излишне говорить, что многие предприимчивые туристы (особенно, русскоязычные) используют эти шаттлы как бесплатный общественный транспорт для путешествий по ОАЭ с культурной или алкогольно-употребительной целью, не заморачиваясь шоппингом. Эдакий транспортный лайфхак развенчивает миф о том, что любое действие в Эмиратах – это обязательно дорого. Отнюдь, проявив некоторую смекалку, массу всего интересного за пределами гостиницы можно увидеть вовсе бесплатно (даже за пределами эмирата, где ты базируешься).

Кстати, о русскоязычной публике. Выходцев из бывшей «тюрьмы народов» в Шардже (как и всех ОАЭ) – очень много. Например, в Occidental среди отдыхающих доля такой публики превышает 90%. Многие наши соотечественники (коих почти треть среди гостей отеля) демонстративно общаются между собой на украинском, что очень радует ухо и сердце в 5 тысячах километров от дома. Соответственно, и значительная часть персонала – во многих гостиницах, магазинах и так далее – владеет русским, и, порой, даже украинским (исследуя Шарджу, мы за несколько дней в двух разных гостиницах встретили занимающих руководящие должности украинцев). Поэтому, проблем с коммуникацией в Эмиратах у нашего брата не возникнет – это, не говоря уж о том, что официальным языком ОАЭ является английский, и на нем здесь разговаривают все – от коренных эмиратцев до повсеместно работающих экспатов со всех уголков планеты.

Ешь, молись, играй в гольф

Самым популярным, по признанию отельеров, пакетом для пляжного отдыха в Шардже у наших соотечественников является полупансион – то есть, двухразовое питание (в приличных гостиницах можно менять обед на ужин и наоборот в зависимости от планов на конкретный день). Шведские столы, по признанию опытных любителей лениво-пляжного отдыха, в отелях ОАЭ зачастую интересней, чем в североафриканских гостиницах, этому способствует разнообразие западной и арабской (как адаптированной под европейские желудки, та и аутентичной) кухни на столах. Чтобы научиться делать местный, весьма вкусный и освежающий салат из зелени, мяты и томатов, а также освоить производство фалафеля, мы, группа украинских журналистов – даже записались на кулинарный мастер-класс к шеф-повару нашего Occidental.

Шеф, уроженец Сирии, ведущий собственное кулинарной шоу на местном телевидении, обучая нас фалафельному делу, не без гордости похвастался, что работавшая в его команде поваров украинка научила его готовить отменный борщ – который он подает гостям раз в неделю, на день славянской кухни.

Впрочем, набивать желудки даже самый изысканной и разнообразной едой, валятся на пляже, купаться в море (или бассейне) рано или поздно не надоест только совсем уж уставшему человеку. Учитывая, что Шарджа носит титул культурной столицы ОАЭ, глупо, находясь на месте, не познакомится с этой самой культурой.

А, принимая во внимание факт пребывания в арабской мусульманской стране, знакомство с этой самой культурой можно начать с… мечети. Отличный способ побороть в себе исламофобию, кстати, - если вы этим страдаете.

Красивая и изящно изукрашенная мечеть Al Noor готова принять посетителей с ознакомительно-туристическими целями в любой день, кроме пятницы и субботы, в первой половине дня. Здесь можно снимать фото и записывать видео, а в программу посещения входит короткая (около 5 минут) лекция о базовых принципах ислама, столь же лаконичная презентация истории строительства самой мечети (вмещающей, к слову, до 2200 верующих!), а также небольшой экскурс в национальную одежду и традиции Эмиратов (одежду, при желании, можно тут же примерить). Помимо красивой отделки самой мечети, внутри интерес представляет также внушительная коллекция экземпляров Корана (в том числе, очень редких и дорогих), часть книг принадлежит мечети, а часть – ее регулярным посетителям, которые держат свои Священные Книги в мечети для того, чтоб посетители и другие верующие могли любоваться ими.

Осмотр Аль-Нур завершается угощением гостей заваренным по-арабски кофе с финиками и прочими сладостями. К слову, если вам пришла в голову идея осмотреть мечеть, а вы одеты неподобающе – не беда, на входе можно одолжить наряд надлежащего формата, который можно надеть поверх своей одежды. Что особенно радует – после каждого туриста, воспользовавшегося этой опцией, одежду тут же сбрасывают в ящик для стирки, два разных человека один и тот же хиджаб не наденут.

…Излишне упоминать, что все это – бесплатно. Таким шансом стоит воспользоваться, особенно тем, кто никогда до этого не бывал в мечетях.

Наполнившись пищей – телесной и духовной – будет полезно уделить время и каким-нибудь физическим упражнениям. И, если вы устали от пляжа, то хорошей альтернативой умеренной физической активности в Шардже, посреди пустыни, может стать… гольф.

Да, не стоит забывать, что Эмиратами управляют шейхи, а не какие-нибудь борцы с зубожинням, и для настоящего шейха устроить оазис посреди пустыни и опреснить воды для полноценного гольф-поля на 9 лунок – плевое дело (в соседнем Дубае конкурирующий шейх вообще запилил посреди пустыни горнолыжную трассу – прямо в торговом центре, так что подобные аномалии природы и инвестиций в ОАЭ не являются чем-то из ряда вон выходящим).

Так вот, SHARJAH GOLF & SHOOTING CLUB (Клуб стрельбы и гольфа Шарджи) – шикарный островок зелени посреди пустыни, где можно не только сыграть в гольф, но и пострелять из огнестрельного оружия в тире, побегать в пейнтбол, а потом залечить боевые раны в спа. Там мы поучились обращаться с ключками и мячиками под руководством опытного шотландского тренера и надышались запахами цветущей зелени (такое переключение, в прямом смысле, атмосферы может быть весьма уместным при длительном отдыхе в пустыне).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Во второй части материала читайте о многочисленных музеях Шарджи, отдыхе посреди пустыни и бизнес-туризме в ОАЭ. Coming soon…

Михаил Ганницкий

Редакция благодарит Travel Press Club Ukraine и Департамент туризма и маркетинга Шарджи за помощь в организации визита