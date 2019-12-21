Вид на Везувий с набережной Неаполя / фото: Ольга Броскова

От древней Италии до современной: увидеть Помпеи и Неаполь за два дня

Ольга Броскова
06:38, 21 декабря 2019
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Туризм

После серой, пасмурной и довольно холодной осени в Украине наступила мало чем отличающаяся от нее зима. Организму не хватает витамина D, а душа так и просится в теплые края, где солнце светит большую часть дня, повсюду растут вечнозеленые пинии и пальмы, а люди на улицах не хмурые и недовольные, а улыбающиеся и расслабленные. Если вы уже достаточно намерзлись в Украине и хотите сбежать туда, где даже в феврале температура держится в районе +20 градусов, УНИАН.Туризм поделится в вами несколькими секретами отдыха в теплой и солнечной Италии.

Вид на Везувий с набережной Неаполя / фото: Ольга Броскова

Неаполь – жемчужина Италии между морем и Везувием

Если вы привередливый путешественник и хотите насладиться и видом на горы, и морем в одной поездке (а еще желательно вулканом и древним, ну очень древним, городом), то, конечно же, стоит отправиться в Неаполь!

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В Италии больше всего поражает то, как много красоты здесь может уместиться на один квадратный километр. Неаполь – ярчайшее тому подтверждение. Этот густонаселенный город уместился на узкой полосе между заливом и непредсказуемым Везувием. И куда здесь ни ступи – перед глазами откроется потрясающий вид: то на ярко-бирюзового цвета воду Тирренского моря, то на скрытую туманом вершину величественного Везувия.

Помпеи

Итак, если на поездку по Неаполю и его окрестностям у вас всего два дня, рекомендуем в первый же день отправиться в Помпеи, а в оставшееся время уже прогуляться по Неаполю, ведь когда еще вам выпадет шанс воочию увидеть руины города, который был основан еще в VI веке до нашей эры, а позднее погребен под слоем вулканического пепла?

Этот древнеримский город был основан итальянским племенем оски в VI веке до нашей эры. Его название происходит от оскского pumpe – пять, так как город был образован слиянием пятью поселений поменьше.

Помпеи были довольно большим и процветающим городом Римской империи. Здесь жили почти 30 тысяч человек. Он имел важное стратегическое и экономическое положение: портовый город, находившийся на Аппиевой дороге и соединявший юг страны с Римом.  

В 62 году произошло землетрясение, нанесшее городу значительный ущерб. Ну а 24 августа 79 года пробудился Везувий. Вулкан выбросил из своих недр тысячи тонн пепла и лавовой массы. Были уничтожены Помпеи, Стабии и Геркуланум. Тогда погибло приблизительно 16 тысяч человек.

Руины древнего города / фото: Ольга Броскова

Сегодня Помпеи – это огромный музей под открытым небом, расположенный на площади 12 квадратных километров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Люди приезжают сюда со всех концов мира, чтобы самим увидеть руины древнего города.

Для того, чтобы осмотреть комплекс, вам потребуется как минимум 3-4 часа: это время, необходимое для того, чтобы бегло увидеть основные достопримечательности древнего города. Если же вы хотите ознакомиться с Помпеями более основательно, времени понадобится почти вдвое больше.

Читайте такжеПутешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город ИталииЕсли вы не любитель групповых экскурсий – не беда. Обойти Помпеи, не упустив ничего важного, вполне можно и самостоятельно. Ведь здесь у всех домов есть свои адреса. На карте Помпей, которую вам бесплатно выдадут на входе, будет понятно, как подобраться к какому дому. А на улицах будут стоять уже современные указатели. Кроме того, основные здания, например, Дом Фавна, отмечены даже на Гугл Мэпс.

Многие дома здесь вполне неплохо сохранились, в некоторые из них можно даже войти и посмотреть, как там все выглядело две тысячи лет назад. В некоторых домах сохранились даже фрески и кое-какая домашняя утварь.

Особенно интересно выглядит мелкая мозаика, которой в Помпеях часто украшали пол. Поражает, как в древности люди могли создавать такие огромные картины из столь мелких деталей. Например, мозаика «Битва при Иссе», которая украшала Дом Фавна, состоит из полутора миллионов кусочков.

Мозаика "Битва при Иссе" / фото: Ольга Броскова

Часто можно увидеть здания, где располагались сразу несколько печей, на которых подогревали еду – так у жителей Помпей выглядели «фаст-фуды». А самым популярным зданием среди туристов является Лупанарий, то есть публичный дом. Так, гуляя по улицам Помпей, начинаешь понемногу представлять, как протекали дни местных жителей почти две тысячи лет назад.

А здесь жители Помпей готовили еду / фото: Ольга Броскова

Конечно, невозможно пропустить римский форум, расположенный в центре Помпей. Здесь сосредоточены административные и культовые здания, крытый рынок, базилика и храм Юпитера с двумя триумфальными арками.

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Приятно, что осенью и зимой, когда туристический поток все же не такой огромный, как летом, вполне реально прогуляться по улицам Помпей без толп людей, преследующих тебя по пятам. Конечно, в центральной части народу довольно много даже во внесезон, но стоит отойти в какую-нибудь боковую улочку – и ты окажешься совсем один, и, о чудо!, сможешь даже сделать отличное фото без толп незнакомых людей на заднем плане.

За удовольствие увидеть Помпеи своими глазами придется заплатить 15 евро с человека. Именно столько стоит входной билет для взрослого. Однако пережитые там впечатления того стоят!

Доехать из Неаполя в Помпеи можно совсем недорого на местной электричке. Стоить это будет всего 2,2 евро с человека в одну сторону. Ищите электричку Circumvesuviana от железнодорожной станции Неаполя Гарибальди (Naples) и едьте до остановки «Pompei Scavi/Villa dei Misteri». Ехать нужно в направлении Сорренто. В пути вам придется провести примерно 30-40 минут. А бонусом поездки станет возможность рассмотреть колоритные итальянские пейзажи из окна и даже увидеть море.

Везувий

Везувий -  единственная гора, возвышающаяся над равнинами Кампании и единственный действующий вулкан в материковой Европе. Его можно увидеть как находясь в Помпеях, так и из самого Неаполя. Если время поджимает, но в вашем распоряжении есть автомобиль, смело отправляйтесь к вулкану.

Вид на Везувий / фото: Ольга Броскова

Территория Везувия – это большой заповедник и национальный парк. Здесь много садов и проложено 9 треков для самостоятельных прогулок.

Конечный пункт маршрута – жерло вулкана, но к сожалению, оно не произведет на вас такого сильного впечатления, как вы могли ожидать, так как засыпано грунтом и никак себя не проявляет. Зато с вершины открываются удивительные виды на Неаполь и залив.

Везувий находится всего в 10 км от Неаполя. На машине до заповедника можно доехать за 15-20 минут. Автобусы отправляются с площади Пьедигротта (piazza Piedigrotta) до Национального парка Везувия, стоимость проезда - 13,50 евро. Дорога займет полтора часа.  

В целом, если приехать в Помпеи утром и не слишком дотошно обходить там каждый уголок, то у вас еще вполне останется время прогуляться по вечернему Неаполю, а уже на следующий день с новыми силами изучить город более детально. Сейчас мы расскажем немного подробнее, что же стоит обязательно посмотреть в Неаполе.

Кастель-дель-Ово

Вид на Неаоль со стен Кастель-дель-Ово / фото: Ольга Броскова

Средневековая крепость Кастель-дель-Ово – одна из самых интересных локаций в Неаполе, находящаяся на небольшом острове Санта-Лючия в Тирренском море. С античных времен замок успел побывать поместьем, крепостью, тюрьмой и музеем.

Сейчас же сюда совершенно бесплатно пускают всех желающих полюбоваться величественным античным сооружением. Но главной его ценностью для туристов являются, пожалуй, замечательные смотровые площадки, расположенные наверху. С них открывается потрясающий вид на город с его яркими домиками и Тирренское море с красивейшей бирюзовой водой.

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Королевский дворец

Королевский дворец располагается на центральной площади Неаполя Пьяцца-дель-Плебисцита недалеко от Собора Святого Франциска. Это одна из главных достопримечательностей города, куда направляются туристы после осмотра замка Кастель-дель-Ово.

Дворец имеет внушительные размеры и выделяется на площади среди прочих зданий. Он был построен в качестве резиденции для королевской семьи династии Бурбонов, стоявших во главе Неаполитанского королевства.

В настоящее время в крыльях дворца размещаются различные учреждения, но основную часть здания с 1814 года занимает Национальная библиотека, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из Геркуланума.

Пьяцца-дель-Плебишито

Площадь Пьяцца-дель-Плебисцита, где расположен Королевский дворец – это самый центр Неаполя и самая большая площадь города.

Вид наПьяцца-дель-Плебисцита / фото:Ольга Броскова 

Площадь поражает в первую очередь своим размахом. Ее территория составляет аж 25 тысяч квадратных метров! Помимо дворца здесь интересно будет взглянуть на базилику Сан-Франческо ди Паола и церковь Св. Франциска Паоланского.

Кстати говоря, спускаясь от Пьяццы-дель-Плибишито к набережной по правой стороне улицы вы увидите небольшую джелатерию Jelati Frullati Fruta. Заглянуть туда нужно обязательно. Фруктовое мороженое здесь, по скромному мнению автора статьи, одно из лучших в Италии. За добавкой вы вернетесь обязательно.

фото: Ольга Броскова

Кастель-Нуово

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Кастель-Нуово или «Новый замок» построили в Неаполе в 13 веке по приказу Карла Анжуйского. Изюминкой замка является необычное сочетание ажурных белых ворот в ренессансном стиле и тяжеловесных башен. Внутри же посетителям показывают бывшие королевские покои, Палатинскую капеллу, Зал Баронов и небольшую часовню со статуей Мадонны Пилар. 

Виа дей Трибунали

Виа дей Трибунали – это улица в старом историческом центре Неаполя, которую можно смело назвать лицом этого города. В какое бы время года вы не приехали, здесь всегда очень шумно и людно. Настолько людно, что, если вдруг вы торопитесь, лучше пойти другим маршрутом, так как здесь человеческий поток движется очень медленно. Всему виной огромное количество кафе и местных фаст-фудов, расположенных по обеим ее сторонам.

Свежая рыба, креветки во фритюре, все виды пиццы и многое-многое другое. От обилия еды здесь разбегаются глаза. Неудивительно, что как туристы, так и сами итальянцы любят встретиться здесь с друзьями и вдоволь поболтать за порцией чего-нибудь вкусненького.

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Надеемся, что эта статья немного помогла вам разобраться, как спланировать свое путешествие по Италии и убедила, что столица Кампании и древние Помпеи – это места, куда стоит отправиться в первую очередь. Ведь Неаполь – это не только родина пиццы, которую здесь должен попробовать каждый уважающий себя турист, но и город жизнерадостных и приветливых людей, которые просто не могут быть другими, ежедневно любуясь красотой неаполитанской природы и чудесами его архитектуры.

Ольга Броскова

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Теги: #Италия#туризм#путешествия по Европе#Неаполь#Помпеи