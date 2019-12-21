От древней Италии до современной: увидеть Помпеи и Неаполь за два дня

Неаполь – жемчужина Италии между морем и Везувием

Если вы привередливый путешественник и хотите насладиться и видом на горы, и морем в одной поездке (а еще желательно вулканом и древним, ну очень древним, городом), то, конечно же, стоит отправиться в Неаполь!

Читайте такжеМорское око и курорт Закопане: почему увидеть польские Татры должен каждый

В Италии больше всего поражает то, как много красоты здесь может уместиться на один квадратный километр. Неаполь – ярчайшее тому подтверждение. Этот густонаселенный город уместился на узкой полосе между заливом и непредсказуемым Везувием. И куда здесь ни ступи – перед глазами откроется потрясающий вид: то на ярко-бирюзового цвета воду Тирренского моря, то на скрытую туманом вершину величественного Везувия.

Помпеи

Итак, если на поездку по Неаполю и его окрестностям у вас всего два дня, рекомендуем в первый же день отправиться в Помпеи, а в оставшееся время уже прогуляться по Неаполю, ведь когда еще вам выпадет шанс воочию увидеть руины города, который был основан еще в VI веке до нашей эры, а позднее погребен под слоем вулканического пепла?

Этот древнеримский город был основан итальянским племенем оски в VI веке до нашей эры. Его название происходит от оскского pumpe – пять, так как город был образован слиянием пятью поселений поменьше.

Помпеи были довольно большим и процветающим городом Римской империи. Здесь жили почти 30 тысяч человек. Он имел важное стратегическое и экономическое положение: портовый город, находившийся на Аппиевой дороге и соединявший юг страны с Римом.

В 62 году произошло землетрясение, нанесшее городу значительный ущерб. Ну а 24 августа 79 года пробудился Везувий. Вулкан выбросил из своих недр тысячи тонн пепла и лавовой массы. Были уничтожены Помпеи, Стабии и Геркуланум. Тогда погибло приблизительно 16 тысяч человек.

Сегодня Помпеи – это огромный музей под открытым небом, расположенный на площади 12 квадратных километров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди приезжают сюда со всех концов мира, чтобы самим увидеть руины древнего города.

Для того, чтобы осмотреть комплекс, вам потребуется как минимум 3-4 часа: это время, необходимое для того, чтобы бегло увидеть основные достопримечательности древнего города. Если же вы хотите ознакомиться с Помпеями более основательно, времени понадобится почти вдвое больше.

Читайте такжеПутешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город ИталииЕсли вы не любитель групповых экскурсий – не беда. Обойти Помпеи, не упустив ничего важного, вполне можно и самостоятельно. Ведь здесь у всех домов есть свои адреса. На карте Помпей, которую вам бесплатно выдадут на входе, будет понятно, как подобраться к какому дому. А на улицах будут стоять уже современные указатели. Кроме того, основные здания, например, Дом Фавна, отмечены даже на Гугл Мэпс.

Многие дома здесь вполне неплохо сохранились, в некоторые из них можно даже войти и посмотреть, как там все выглядело две тысячи лет назад. В некоторых домах сохранились даже фрески и кое-какая домашняя утварь.

Особенно интересно выглядит мелкая мозаика, которой в Помпеях часто украшали пол. Поражает, как в древности люди могли создавать такие огромные картины из столь мелких деталей. Например, мозаика «Битва при Иссе», которая украшала Дом Фавна, состоит из полутора миллионов кусочков.

Часто можно увидеть здания, где располагались сразу несколько печей, на которых подогревали еду – так у жителей Помпей выглядели «фаст-фуды». А самым популярным зданием среди туристов является Лупанарий, то есть публичный дом. Так, гуляя по улицам Помпей, начинаешь понемногу представлять, как протекали дни местных жителей почти две тысячи лет назад.

Конечно, невозможно пропустить римский форум, расположенный в центре Помпей. Здесь сосредоточены административные и культовые здания, крытый рынок, базилика и храм Юпитера с двумя триумфальными арками.

Читайте такжеПутешествие в Стамбул: чем сегодня восхищает столица Византийской империи

Приятно, что осенью и зимой, когда туристический поток все же не такой огромный, как летом, вполне реально прогуляться по улицам Помпей без толп людей, преследующих тебя по пятам. Конечно, в центральной части народу довольно много даже во внесезон, но стоит отойти в какую-нибудь боковую улочку – и ты окажешься совсем один, и, о чудо!, сможешь даже сделать отличное фото без толп незнакомых людей на заднем плане.

За удовольствие увидеть Помпеи своими глазами придется заплатить 15 евро с человека. Именно столько стоит входной билет для взрослого. Однако пережитые там впечатления того стоят!

Доехать из Неаполя в Помпеи можно совсем недорого на местной электричке. Стоить это будет всего 2,2 евро с человека в одну сторону. Ищите электричку Circumvesuviana от железнодорожной станции Неаполя Гарибальди (Naples) и едьте до остановки «Pompei Scavi/Villa dei Misteri». Ехать нужно в направлении Сорренто. В пути вам придется провести примерно 30-40 минут. А бонусом поездки станет возможность рассмотреть колоритные итальянские пейзажи из окна и даже увидеть море.

Везувий

Везувий - единственная гора, возвышающаяся над равнинами Кампании и единственный действующий вулкан в материковой Европе. Его можно увидеть как находясь в Помпеях, так и из самого Неаполя. Если время поджимает, но в вашем распоряжении есть автомобиль, смело отправляйтесь к вулкану.

Территория Везувия – это большой заповедник и национальный парк. Здесь много садов и проложено 9 треков для самостоятельных прогулок.

Конечный пункт маршрута – жерло вулкана, но к сожалению, оно не произведет на вас такого сильного впечатления, как вы могли ожидать, так как засыпано грунтом и никак себя не проявляет. Зато с вершины открываются удивительные виды на Неаполь и залив.

Везувий находится всего в 10 км от Неаполя. На машине до заповедника можно доехать за 15-20 минут. Автобусы отправляются с площади Пьедигротта (piazza Piedigrotta) до Национального парка Везувия, стоимость проезда - 13,50 евро. Дорога займет полтора часа.

В целом, если приехать в Помпеи утром и не слишком дотошно обходить там каждый уголок, то у вас еще вполне останется время прогуляться по вечернему Неаполю, а уже на следующий день с новыми силами изучить город более детально. Сейчас мы расскажем немного подробнее, что же стоит обязательно посмотреть в Неаполе.

Кастель-дель-Ово

Средневековая крепость Кастель-дель-Ово – одна из самых интересных локаций в Неаполе, находящаяся на небольшом острове Санта-Лючия в Тирренском море. С античных времен замок успел побывать поместьем, крепостью, тюрьмой и музеем.

Сейчас же сюда совершенно бесплатно пускают всех желающих полюбоваться величественным античным сооружением. Но главной его ценностью для туристов являются, пожалуй, замечательные смотровые площадки, расположенные наверху. С них открывается потрясающий вид на город с его яркими домиками и Тирренское море с красивейшей бирюзовой водой.

Читайте такжеРождественский уик-энд в Кельне: от классики под знаменитым готическим собором до ярких вечеринок в ЛГБТ-квартале

Королевский дворец

Королевский дворец располагается на центральной площади Неаполя Пьяцца-дель-Плебисцита недалеко от Собора Святого Франциска. Это одна из главных достопримечательностей города, куда направляются туристы после осмотра замка Кастель-дель-Ово.

Дворец имеет внушительные размеры и выделяется на площади среди прочих зданий. Он был построен в качестве резиденции для королевской семьи династии Бурбонов, стоявших во главе Неаполитанского королевства.

В настоящее время в крыльях дворца размещаются различные учреждения, но основную часть здания с 1814 года занимает Национальная библиотека, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из Геркуланума.

Пьяцца-дель-Плебишито

Площадь Пьяцца-дель-Плебисцита, где расположен Королевский дворец – это самый центр Неаполя и самая большая площадь города.

Площадь поражает в первую очередь своим размахом. Ее территория составляет аж 25 тысяч квадратных метров! Помимо дворца здесь интересно будет взглянуть на базилику Сан-Франческо ди Паола и церковь Св. Франциска Паоланского.

Кстати говоря, спускаясь от Пьяццы-дель-Плибишито к набережной по правой стороне улицы вы увидите небольшую джелатерию Jelati Frullati Fruta. Заглянуть туда нужно обязательно. Фруктовое мороженое здесь, по скромному мнению автора статьи, одно из лучших в Италии. За добавкой вы вернетесь обязательно.

Кастель-Нуово

Читайте такжеОстров Шри-Ланка: невероятная и противоречивая страна на берегу Индийского океана

Кастель-Нуово или «Новый замок» построили в Неаполе в 13 веке по приказу Карла Анжуйского. Изюминкой замка является необычное сочетание ажурных белых ворот в ренессансном стиле и тяжеловесных башен. Внутри же посетителям показывают бывшие королевские покои, Палатинскую капеллу, Зал Баронов и небольшую часовню со статуей Мадонны Пилар.

Виа дей Трибунали

Виа дей Трибунали – это улица в старом историческом центре Неаполя, которую можно смело назвать лицом этого города. В какое бы время года вы не приехали, здесь всегда очень шумно и людно. Настолько людно, что, если вдруг вы торопитесь, лучше пойти другим маршрутом, так как здесь человеческий поток движется очень медленно. Всему виной огромное количество кафе и местных фаст-фудов, расположенных по обеим ее сторонам.

Свежая рыба, креветки во фритюре, все виды пиццы и многое-многое другое. От обилия еды здесь разбегаются глаза. Неудивительно, что как туристы, так и сами итальянцы любят встретиться здесь с друзьями и вдоволь поболтать за порцией чего-нибудь вкусненького.

***

Надеемся, что эта статья немного помогла вам разобраться, как спланировать свое путешествие по Италии и убедила, что столица Кампании и древние Помпеи – это места, куда стоит отправиться в первую очередь. Ведь Неаполь – это не только родина пиццы, которую здесь должен попробовать каждый уважающий себя турист, но и город жизнерадостных и приветливых людей, которые просто не могут быть другими, ежедневно любуясь красотой неаполитанской природы и чудесами его архитектуры.

Ольга Броскова