Недооцененная Румыния: какие секреты хранит в себе родина графа Дракулы

Румыния – государство с 20-миллионным населением, по размеру уступающее в Восточной Европе разве что Польше, с самыми разнообразными ландшафтами, невероятной сетью серпантинов, сытной кухней и приятными ценами незаслуженно находится в тени более популярных туристических направлений региона. А ведь на самом деле эта страна идеально подходит для тех, кто планирует поездку с семьей или друзьями, настраиваясь насладиться чарующими видами гор и ближе познакомиться с самобытной культурой.

Как добраться до Румынии и на чем путешествовать по стране

Существует несколько вариантов добраться туда из Украины: прямое авиасообщение с Бухарестом осуществляется из аэропорта Борисполь, но с пересадкой долететь получится из любого международного аэропорта Украины. Также можно доехать на поезде, на автобусе или – что особенно удобно – на автомобиле.

Погранично-таможенные формальности на украинско-румынской границе занимают неожиданно мало времени, что создает приятную атмосферу с самого начала поездки. Пункт пропуска «Парубное» в нескольких десятках километров от Черновцов очень удобен, ведь до ближайшего крупного города в Румынии – Сучавы, где можно провести первую ночь в гостинице, отсюда всего около 40 минут езды. У меня, к примеру, на выезд из Украины в районе полуночи ушло примерно 40 минут, а на въезд в такое же время суток я потратил рекордные для себя 10 минут. Также в скором будущем можно будет воспользоваться недавно построенной паромной переправой «Орловка-Исакча» на реке Дунай, если вы планируете ехать через Одессу.

Если же вы все же выбираете авиаперелет, настоятельно рекомендую по прибытию взять машину в аренду, благо цены в Румынии «не кусаются» по сравнению со странами Западной Европы. Нет водительских прав или желания колесить по стране за рулем – всегда есть вариант воспользоваться услугами местного железнодорожного перевозчика. Но сразу отмечу, что далеко не все поезда в Румынии комфортные, чистые и быстрые – все зависит от класса. С другой стороны, и цены на билеты вполне доступные. К примеру, билет из Бухареста в Тимишоару (533 км) в первом классе обойдется в 145 лей, это около 850 гривень (1 лея = 5,83 грн), или 92 леи во 2 классе (около 540 гривень). Иностранным туристам в том числе предлагается более выгодная опция проездного на несколько дней. Также существуют скидки для «молодежи» (пассажиры возрастом до 25 лет включительно).

Для автомобилистов тоже есть хорошие новости. Цена бензина, дизельного топлива и автогаза в пересчете всего на две-пять гривен дороже, чем в Украине. Единственная неожиданность для украинского водителя – дизель почему-то дороже 95 бензина.

Знакомимся с Румынией - всего понемногу

Для того, чтобы лучше прочувствовать страну и составить о ней более или менее целостное впечатление, я бы посоветовал побывать в нескольких ее регионах хотя бы по паре дней. Я начал свое путешествие в Буковине, входящей в исторический регион Молдова. Такая близкая украинской части Буковины по «картинке», здесь, безусловно, чувствуется след Молдавского княжества, столицей которого с 14 по 16 век был город Сучава, расположенный, как уже упоминалось, всего в нескольких десятках километров от границы.

У некоторых украинцев этот город вызывает смешанные чувства, тянущие свои корни из воспоминаний кризисных 90-х – ведь именно туда многие возили на продажу кроличьи шапки, кипятильники и еще Бог весть что, лишь бы заработать немного живых денег и прокормить семью. Некоторые тогда имели неприятный опыт «общения» с местными ромами, став жертвами уличных краж. Стоит отметить, что на сегодняшний день ромы – третья по численности этническая группа, проживающая на территории страны. Но, несмотря на третье место в статистике, их число составляет лишь три процента от всего населения страны (на второй строчке – венгры, чуть более 6%).

Кстати, никаких неприятных инцидентов у меня не было. Уличных попрошаек, терроризирующих туристов, я не заметил. С другой стороны, именно у ромов можно приобрести в качестве сувенира изделия из местного хрусталя – одной из визитных карточек страны. Продаются такие хрустальные наборы прямо у дороги, так что долго искать не придется.

В Сучаве народ живет небогато, что заметно по общему состоянию жилого фонда и автопарка. С другой стороны, люди – от мала до велика – одеты аккуратно и опрятно. Разве что мода существенно отличается от украинской, застряв где-то в начале 2000-х.

Из местных достопримечательностей стоит отметить недавно отреставрированную и «турист-френдли» Тронную Крепость 14 века, где когда-то короновали молдавских «господарей». За умеренную плату вы получите отличные локации для фото и узнаете из аудиогидов об истории этого древнего края.

Что касается кухни, то именно в Сучаве я отведал одно из традиционных блюд – Радутяна. Отличный питательный куриный суп с репой, сметаной и чесноком. Это было начало моего знакомства с народной румынской кухней.

Выбрав направление на запад, следующим пунктом моего путешествия стал город Клуж Напока. Дорога в 500 километров прошла довольно легко – несмотря на то, что большинство дорог в стране достаточно узкие, их качество по сравнению с украинскими магистралями оставило приятное впечатление. Заправок и придорожных кафе также хватает для комфортного перемещения на машине.

По дороге в Клуж Напоку настоятельно рекомендую заскочить в городок Вама, где расположен уникальный музей пасхальных яиц. Там представлены украшенные самыми невероятными способами яйца из почти сотни стран. Можно увидеть такие необычные экземпляры, как яйца ласточек, эму, а также черепах и ящериц. Кроме того, в семитысячной экспозиции есть писанки из камня, стекла, дерева, фарфора и других материалов.

Сам Клуж Напока, второй по размеру город в стране после столицы Бухареста, произвел впечатление типичного студенческого города с неплохим ботаническим садом и огромным количеством забегаловок, кафе и баров на любой вкус и ценник. Отдав предпочтение местной кухне, я попробовал баранину на гриле с традиционным гарниром – маисовой кашей мамалыга и плотным соусом – и не разочаровался. За 60-80 лей (около 350-500 гривень) полноценный ужин в центре города обеспечен. Кстати, самое знаменитое местное вино – Фетяска. Бокал красного или белого сухого или полусухого вина в кафе обойдется приблизительно в 80 гривень в пересчете, а бутылка в супермаркете стоит в среднем 80-120 гривень.

История гласит, что город Клуж Напока, находящийся в регионе Трансильвания, был изначально основан римскими легионерами, после чего там долгое время правили венгры. Статуя Римской Волчицы на центральной туристической улице города – это, пожалуй, единственное напоминание о римском наследии, которое бросилось в глаза. О венгерской части истории говорит лишь внушительное венгерское «меньшинство», проживающее в городе.

В Клуж Напоке – в принципе, как и по всей стране – огромное количество церквей. Абсолютное большинство – православные. Хотя архитектурные решения значительно отличаются украинских. Старые церкви, выложенные из камня, поражают своей простотой и в то же время величием.

Недалеко от Клуж Напоки располагается основная достопримечательность региона и в целом Румынии – соляные пещеры Салина Турда, в одноименном городке Турда. Еще со времен Римской Империи здесь добывали соль – один из важнейших ресурсов вплоть до Средневековья.

В 2010 году за деньги Евросоюза комплекс глубоких шахт был отреставрирован и превращен в развлекательный центр с лодочной станцией под соляными сводами, расположенным на глубине колесом обозрения и даже площадками для минигольфа. Это поистине невероятное место просто обязано стать «жирной галочкой» в вашем путешествии. На посещение смело захватывайте минимум несколько часов – точно не пожалеете о проведенном здесь времени. Цены, кстати, вполне доступные.

Следующей остановкой стал городок Альба Юлия. Визиткой города и одной из самых популярных туристических достопримечательностей является одноименная крепость Алба-Юлия — фортификационные сооружения в форме звезды с множеством лучей, занимающие территорию в 70 гектар, тщательно отреставрированные и бесплатные для посещения.

На территории крепости также расположен православный монастырь и римско-католический собор Святого Михаила, дворец принца и университет с первой в Трансильвании библиотекой, открытой в далеком 1780 году.

Когда-то территория местных даков была захвачена римлянами, которые добывали в регионе золото. В 1600 году город стал столицей трех румынских княжеств: Трансильвании, Валахии и Молдавии.

Затем я направился в высокогорный регион, именуемый Южные Карпаты или Трансильванские Саксы, в окрестности города Сибиу. Я сознательно выбрал для ночлега не обычную гостиницу, а гостевой домик в деревне, расположенный на высоте около 1000 метров над уровнем моря, где прямо за двором шумела быстрая горная река, а уютные беседки и мангалы создавали невероятную умиротворяющую атмосферу, в которой ничто не отвлекало от созерцания чарующей природы.

В архитектуре здесь хорошо чувствуется влияние германских саксов, которые начали колонизировать Трансильванию в 12 веке с разрешения венгерского короля. Кстати, встречая гостей, хозяева могут предложить рюмочку «шнапса» – еще один немецкий отпечаток в культуре – в то время, как во многих частях Румынии крепкие алкогольные напитки домашнего производства называют «цуйка» или «палинка».

Что особенно запомнилось: повсюду на склонах – отары овец, лениво жующих траву и лишь изредка оживляющихся при виде лохматых и забавных (лишь издалека) собак-пастухов… То тут, то там – случайные прохожие на дороге и одиноко пасущиеся лошади на небольших живописных полянах… А «дымящиеся» горы – особенно с утра, когда туман особенно плотный, – оставляют незабываемые впечатления.

Для статистики: самая высокая точка Транскарпатских Альп – гора Молдовяну высотой 2543 метра. В регионе есть варианты зимнего отдыха для горнолыжников, а также предлагается масса троп для пеших, вело- и мото- прогулок.

Тем не менее, с учетом того, что в этих горах проживает огромное количество медведей, я бы все же не рекомендовал самостоятельно углубляться далеко в горные леса.

А еще здесь сразу заметно разумное использование природных ресурсов для добычи электроэнергии. На относительно небольшой горной реке Саду расположен целый каскад мини-гидроэлектростанций, построенных, судя по всему, достаточно давно. Кстати, в дальнейшем я убедился, что гидроэлектроэнергетика в Румынии очень развита, с более чем десятком крупных станций и четырьмя искусственными водохранилищами.

Теперь немного о столице страны, городе Бухарест. По многим причинам посетить его стоит, но проводить здесь много времени при обзорной поездке по Румынии не имеет особого смысла, ведь в городе есть по сути две основные точки, достойные посещения. В остальном город сильно «давит» следами советского прошлого, проявляющимся в однотипных жилых домах-коробках, усеявших улицы вдоль проспектов, и нависающими – и такими же однотипными – административными зданиями с бледными фасадами.

Даже одна из достопримечательностей, которую все же следует посетить, а именно – Дворец Парламента, оставляет смешанные чувства. Будучи вторым по размеру административным зданием в мире (после Пентагона в США), этот немой памятник мании величия коммунистического лидера страны Николае Чаушеску действительно поражает масштабами, но в то же время не отпускает мысль о том, что пятая часть исторического центра города была сметена с лица земли ради возведения этого гигантского комплекса площадью 350 000 квадратных метров. Стоит отдельно отметить, что Чаушеску не провел в здании ни одного рабочего дня, так как был казнен в 1989 году, не застав завершения строительства.

Для туристов со всего мира предлагаются групповые экскурсии по зданию, которые можно забронировать онлайн или оплатить на месте. Цены на билеты для взрослых начинаются от 40 лей (около 230 гривень), экскурсия длится от одного часа и более (в случае, если вы решите в том числе побывать в его подземной части, также поражающей своими размерами). Важный момент – с собой необходимо иметь паспорт, так как в здании существует жесткий пропускной режим, напоминающий аэропорт – с рамками металлоискателя и «паспортным контролем» на входе.

Еще одно место, которое обязательно нужно увидеть в Бухаресте – Старый Город с его узкими пешеходными улочками и величественными историческими штаб-квартирами румынских банков.

Также в Старом Городе можно посетить несколько маленьких и очень уютных церквушек. Отмечу одну из них – Церковь Ставополеос. Построенная в 18 веке, она соседствует, как и несколько других церквушек в округе, с тем, что в то время называлось «гостиница».

Защищенные крепкими стенами снаружи, с просторными внутренним двориками-садами внутри, они служили пристанищем торговцам, проезжающим через город. В те времена Бухарест находился на популярном торговом пути, соединяющем восточную и западную части континента.

Выбрав одно из десятков манящих разнообразными ароматами ресторанов, я продолжил изучать местную кухню, на этот раз отдав предпочтение традиционному супу чорба – плотному кислому вареву на квасу из отрубей и корнеплодов с мясом, томатами, болгарским перцем и пряными травами. В принципе, одной порции хватило бы, чтобы наесться, но любопытство заставило заказать еще и основное блюдо. Выбор пал на форель с фасолью. «Форель как форель, фасоль как фасоль», – видимо будет наиболее правильным описанием.

Кстати, в Румынии достаточно большой выбор пива по доступной цене. Местные лагеры и нефильтрованные сорта в целом ни в чем не уступают своим конкурентам из соседних стран.

Еще сильно бросается в глаза то, что очень многие румыны курят, предпочитая «олдскульные» сигареты альтернативным электронным вариантам. Тем не менее, в заведениях общественного питания курение запрещено, но на верандах – пожалуйста.

Кроме того, в столице огромное количество стрип-клубов и подобных заведений, пестрящих яркими зазывающими вывесками. К слову, проституция была декриминализована в Румынии в 2014 году, хотя сутенерство остается уголовно наказуемым правонарушением.

Следующей остановкой и своеобразным хабом, где я решил остановиться для более коротких поездок по округе, стала окрестность города Брашов. Я выбрал горнолыжный курорт Пояна Брашов с современным спа-центром, комфортабельным фуникулером и живописными горными склонами, которые, судя по карте, зимой превращаются в захватывающую сеть спусков разной степени сложности. Воздух в этих краях кристально чистый и целительный. Цены на проживание здесь на порядок выше, чем в других регионах, где уже удалось побывать. Двухместный номер можно забронировать в районе 400-500 лей (около 2300-3000 гривень), в то время как даже в Бухаресте цена в приличной гостинице в центре города на порядок ниже – около 200-300 лей (порядка 1200-1600 гривень).

Еще одним обязательным для посещения местом в Румынии является высокогорная трасса Трансфагараш, ставшая известна многим благодаря выпуску британского ТВ шоу Top Gear, где ведущие показали в полной красе величие гор и змеи-серпантины, ползущие сквозь горный массив Фагараш около сотни километров и соединяющие регионы Валахия и Трансильвания. У подножия трассы – огромное водохранилище за дамбой гидроэлектростанции, а в высшей точке трасса проходит на высоте 2034 метра, всего на 30 метров ниже Говерлы.

Трассу за 4 года, с 1970 по 1974, построили солдаты по приказу Чаушеску. Ее планировали использовать в военных целях – после вторжения СССР в Чехословакию в 1968 румынский диктатор решил обустроить обходные пути для своей армии. Около 6000 тонн динамита было использовано, чтобы буквально прогрызть горную гряду. По официальным данным, около 40 человек погибло при строительстве.

Описывать местные красоты нет смысла – стоит просто один раз увидеть. Но следует иметь в виду, что с конца октября и практически до середины лета трасса закрыта для проезда из-за сложных метеоусловий.

К слову, недалеко от вышеупомянутой дамбы в самом начале трассы высоко на скале над каньоном реки Арджеш расположены руины Замка Поенарь. Именно этот замок местные называют «Настоящим замком Дракулы» в противовес более раскрученному в туристической среде Замку Бран, о котором пойдет ниже.

Летописи гласят, что именно в Крепости Поенарь в 15 веке проживал господар Валахии Влад Цепеш, румынский национальный герой и жестокий правитель, который боролся с османской агрессией. Он также известен как Влад Дракул («сын дракона» или «сын дьявола»), став прообразом кровожадного вампира графа Дракулы, прославленным на весь мир в 19 веке ирландским писателем Брэмом Стокером.

К сожалению, на протяжении последних двух лет замок, к которому, кстати, ведут ни много ни мало 1480 крутых ступеней, закрыт для туристов – в окрестностях обитает семья медведей, и их покой местные власти благородно отказываются нарушать.

Обязательный пункт путешествия по высокогорным дорогам из Брашова на Трансфагараш – покупка домашнего сыра под названием брынза де бурдуф у местных крестьян, торгующих прямо на обочине. Это соленый сыр с сильным вкусом и полумягкой текстурой, приготовленный из овечьего молока и набитый в желудок овец. По праву, это одна из «фишек» местной кухни. Еще один сорт, который стоит попробовать в Румынии, это кашкавал – полутвердый сыр из овечьего или коровьего молока. В отличии от брынзы де бурдуф, кашкавал продается практически в любом продуктовом маркете.

И напоследок немного о Замке Бран – одной из самых посещаемых достопримечательностей страны. Даже в «низкий сезон» группы туристов со всего мира едут сюда, желая вдохнуть немного «стокеровской» атмосферы и побольше узнать о кровожадном «колосажателе» и «протыкателе» Владе Дракуле, который, как выяснилось, на самом деле лишь ненадолго здесь останавливался.

В целом по Румынии как такового культа Дракулы нет, хотя его образ все же используется в коммерческих целях в рекламе различных местных и международных брендов.

А вот в окрестностях Замка Бран буквально все забито вампирской атрибутикой и аксессуарами на любой вкус. Замок действительно красив.

Экскурсия займет пару часов, после чего вы можете пройтись по расположенному у подножия замка рынку и пообедать в одном из местных ресторанов. Попробуйте местные голубцы, паштет, холодец или кровянку. Не пожалеете!

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Намотав по Румынии более 2000 км, можно смело сказать, что эта страна заслуживает внимания, и побывать здесь осенью – это отличная перезагрузка, которая надолго обеспечит приятные воспоминания.

Евгений Матюшенко