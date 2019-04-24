Киев с высоты птичьего полета: экстремальная прогулка по крышам столицы

Хотим сразу предостеречь: руфинг – очень опасное для жизни занятие. И каждый раз, поднимаясь на немыслимую высоту, экстремалы сильно рискуют. А потому заниматься этим без надлежащей подготовки и сопровождения профессионалов строго не рекомендуется.

Сам по себе руфинг – урбанистическое движение, суть которого заключается в проникновении на территорию труднодоступных высотных объектов и их исследовании. В Киеве существуют несколько сообществ, которые объединяют людей с таким необычным увлечением. И, кстати, столичные экстремалы не любят слово «руфер». Они предпочитают называть себя покорителями киевских вершин.

Знакомьтесь, это – Crowley, девушка-руфер из Киева. Ей 21, по профессии она медик, и в свободное от работы время взбирается на немыслимую высоту вместе с друзьями. Любители покорять урбанистические вершины часто скрывают свои имена, желая оставаться инкогнито. Так же тщательно они утаивают, каким способом попадают в самые опасные и запрещенные места столицы, и всячески отговаривают от этого аматоров и последователей.

С чего все началось?

Для меня все началось в 2015 году. Я заприметила недалеко от своего дома заброшенную телевизионную вышку и подумала: «Наверное, вид с нее шикарный». Решила взобраться на самый верх, а это примерно 85 метров. Самое трудное было лезть без физической подготовки – руки болели, дыхания не хватало, было очень страшно. Но наверху меня ждал потрясающий вид – это было на закате. Я осталась под большим впечатлением, и сразу решила спланировать следующий подъем.

Вторым моим объектом стал всем известный в Киеве недостроенный Подольско-Воскресенский мост. Я знала, что там часто собирается молодежь, и очень хотелось попасть на эту тусовку. Второй подъем был намного опаснее первого. Было безумно страшно, ведь взбираться нужно по бетонной наклонной арке. Ноги скользили, руки тряслись, но страшнее всего было видеть, как внизу ездят машины. Дальше мы с друзьями спустились на центральную часть моста и исследовали его от начала до конца, а это 3,5 км. Мы дошли до самого конца и благополучно вернулись обратно. Спускаться было не менее страшно, чем взбираться. Ноги скользили, была опасность не рассчитать свои силы в прыжке и врезаться в стену. Но со временем подниматься на заброшенный мост стало все легче. С тех пор я побывала там, наверное, раз 40.

Как ты готовишься к таким «вылазкам»?

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На некоторые здания в Киеве можно подняться спокойно по лестнице, другие приходится покорять, используя навыки альпинизма, веревки и другое снаряжение. Сразу скажу – подготовка к покорению высотных зданий или сложных конструкций нужна очень серьезная. Ты должен, как минимум, без отдышки быстро подняться по ступенькам этажей на 30. Также необходимо подтягиваться на турнике, ведь руки должны быть сильными.

У меня был случай: ногу схватила судорога прямо на высоте 30-го этажа, было очень сложно карабкаться вверх. Поэтому мы практически не взбираемся в одиночку. Рядом должен быть друг, который поможет и подстрахует, если будет опасность сорваться или не хватит сил.

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В основном, мое увлечение тесно связанно с риском для жизни. Был у меня случай, который запомнился на всю жизнь. Рядом с НСК «Олимпийский» есть высотка, на которую мне очень хотелось подняться. Чтобы попасть на крышу, нужно вскарабкаться по наружной части дома. И вот, хватаясь за выступы и провода, когда практически не за что ухватиться, я лезла наверх. Подтянуться и сделать последний рывок просто не хватало сил. Я уже думала, что сорвусь и улечу вниз. В эту секунду друг рванул ко мне и протянул руку, за которую я успела ухватиться… Если бы не он, неизвестно, чем бы все закончилось.Также злую шутку во время карабканья вверх играет ветер. Он может сбить с ног даже опытного руфера, поэтому нужно быть предельно осторожным в ветряную погоду.

Максимальная высота, на которую удалось подняться?

На свою максимальную точку я взобралась 2 недели назад. Это была крыша ЖК «Кловский», высота которого 168 метров. Я мечтала сделать это с 2015 года, и вот, наконец, мне это удалось. Впечатления сложно описать словами. Я легла в центре крыши в виде звездочки и просто смотрела в небо. Оттуда открывается непередаваемый вид: весь Киев, как на ладони.

Что касается трудностей, то физически это было не сложно. Труднее оказалось пройти мимо охраны, ведь на крышу этого здания очень непросто попасть.

В нашем городе есть много интересных домов, на которые я поднималась, и еще больше, на которых хочу побывать. Например, моя мечта – взобраться на столичный Jack House, в котором больше 35 этажей, а это примерно 165 метров. Говорят, там очень красиво, и, к тому же, на его крыше побыло не очень много людей. Хочется увидеть своими глазами, какой вид открывается оттуда. Думаю, это станет возможным после серьезной подготовки. Но никто не застрахован от последствий, которые могут быть.

Также у меня в планах покорять вершины не только Киева, но и других городов и стран. Например, в Китае очень большой выбор для руфа – много красивых домов, высоких кранов. Также для меня, как и для любого другого руфера, настоящей мечтой является подъем на самую высокую точку урбанистического мира – небоскреб Бурдж Халифа в Дубае.

Где в Киеве самые красивые рассветы и закаты?

Еще один киевский руфер, с которым удалось пообщаться УНИАН.Туризм – LiteJRoof, который рассказал нам об одном из самых запоминающихся рассветов.

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«Мы собрались большой компанией и решили покорить знаменитую Арку Дружбы Народов. Для этого нам потребовалось специальное снаряжение, в том числе альпинистское. Свой подъем мы начали в 4:00 утра, и уже спустя два часа любовались видами с 35-метровой высоты. Это была сложная операция, потому что никакого, даже технического, выхода на верх этого сооружения нет. Нам пришлось фактически «обмотать» всю арку веревкой, а ее край вывести на ближайшее дерево. Оттуда мы и начали взбираться.

Скажу честно – это было очень опасно, ведь в этот день был ливень, поверхность арки стала очень скользкой, и сцепления с обувью и руками практически не было. Я понимал, если на сооружение не залезу я, не смогут и все остальные. Со мной был известный украинский видеоблоггер-экстремал Сергей Трейсер. Именно благодаря нашему опыту и тщательной подготовке нам удалось взобраться на вершину дуги, а также вытащить на нее других 22 человека, в том числе журналистов, которые нам доверились.

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В итоге своим поступком мы привлекли большое внимание. Через некоторое время приехала полиция, но, увидев, что мы ничего не нарушаем, она нас не трогала. Мы встретили рассвет – один из самых красивых в моей жизни. Затем успешно спустились с арки. К счастью, никто не пострадал. Хотя, честно сказать, мы не знали, чем закончится эта затея».

«Один из самых живописных закатов в нашем городе можно увидеть с Южного Моста, – продолжает рассказ руфер Crowley. – Также очень красиво наблюдать за городом с крыш домов у набережных, или же недалеко от Днепра. На самом деле, в каждом районе можно найти интересный объект, и он по-своему хорош».

Что для тебя значит быть руфером?

Не люблю слово «руфер», так как любой школьник, взобравшийся на обычный заброшенный дом, начинает называть себя руфером. Я же делаю это из чистого желания понаблюдать за городом, увидеть самые красивые закаты, рассветы, – это зрелище и эмоции, которые словами не передать. А если взять с собой что-то покушать, можно устроить пикник на высоте нескольких десятков, а то и сотни метров. Считаю, что ради таких моментов, которые на многие годы откладываются в памяти, и стоит жить. Также люблю делать фото с самых высоких точек, куда мне удалось подняться, чтобы и другие могли полюбоваться этими прекрасными видами.

Но есть и другая сторона медали. Риск, опасность, высота, – многие факторы, на которые ты не можешь повлиять. Хочу сказать ребятам, которые хотят куда-либо взобраться без подготовки или без сопровождения профессионала: не стоит так делать. Это крайне опасно для жизни, ведь в любой момент можно сорваться, не рассчитать прыжок, споткнуться и так далее. Это только кажется легко, но за каждым моим подъемом стоят месяцы тренировок и тщательной подготовки вместе с другими профи. Нельзя подниматься даже на небольшую высоту, если есть хоть капля сомнения. Нужно дорожить своей жизнью, ведь она прекрасна, и нам всем еще столько всего предстоит сделать и увидеть.

Вероника Кордон