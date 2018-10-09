Остров вечной весны: путешествие на Тенерифе без туроператоров

Остров Тенерифе – самый большой из архипелага Канарских островов. Находится он в Атлантическом океане и принадлежит Испании. Ближайшая материковая часть суши располагается в 580 километрах – это Западная Сахара. Другое имя Тенерифе – «остров вечной весны» (по-испански Isla de la Eterna Primavera). Такое название как нельзя лучше характеризует климат острова – здесь всегда тепло, так как 360 дней в году здесь солнечные.

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Мы приехали в начале сентября, когда на улице было 23-29 °C. Зимой же здесь чуть «прохладнее»: 20-26 °C. Но, по словам местных жителей, купаться в океане без проблем можно круглый год. Единственное – зимой стоит быть аккуратнее из-за частых штормов. При этом ни в коем случае не стоит оценивать уровень ветра и волн самому. Для этого на муниципальных пляжах за безопасностью следят спасатели, так что они предупредят, когда и где в воду лучше не заходить.

Билеты на дорогу и проживание

Мы с мужем решили впервые организовывать отпуск самостоятельно, без туроператоров. Нам понравилось, теперь намерены практиковать такое и планируя путешествия в более дальние страны.

Сложно поверить, но наша поездка на Тенерифе была спонтанной. Мы до последнего не знали, куда полетим. Муж пару дней мониторил билеты на разные направления. В результате, мы остановили свой выбор на Канарах и купили посадочные на самолет за 250 евро на двоих в обе стороны (от Варшавы до Тенерифе, тогда как дешево добраться из Украины до Варшавы вариантов более, чем достаточно). Стоит также понимать, что за такую сумму мы, естественно, летели лоукостом.

Полет в одну сторону от Варшавы занимает около 5 часов 20 минут. Приземлялись мы в аэропорту Тенерифе «Южный». Стоит отметить, что из-за океана, ветра над островом довольно порывистые, а потому во время посадки наш самолет хорошенько «болтало». В салоне было сразу видно бывалых туристов, которые сразу растолковали новичкам, что неспокойная посадка из-за ветра – обычное дело на Тенерифе.

От аэропорта до города Пуэрто-де-Сантьяго, где находился наш отель, мы поехали на автобусе, номер которого узнали при помощи Google-карты, задав свой маршрут. Отсутствие удобного и понятного трансфера – это как раз то, что отпугивает многих туристов, которые решаются планировать свои путешествия без туроператоров. Как оказалось, с этим здесь совершенно нет проблем. Даже если у вас нет интернета и местной сим-карты, вы можете загрузить маршрут до гостиницы еще в аэропорту или воспользоваться офлайн-картой в приложении Maps me (главное, загрузить карту острова Тенерифе дома заранее, ведь для этого понадобится доступ к сети).

Что касается отеля, буквально за несколько дней до поездки нам удалось найти очень выгодное предложение за 750 евро на 10 дней с завтраками и ужинами в отеле Hotel Blue Sea Lagos de César (4 звезды). Причем бронь на отель не предусматривала снятия залоговой суммы или аванса, что было достаточно удобно – расплатиться за номер можно уже на месте. Выбирая отель, мы не обращали внимания, в каком городе он расположен. И, как оказалось, прямо рядом с нами находились самые большие достопримечательности острова. Как уже позже нам рассказывали местные, так говорят практически все туристы. А все потому, что Тенерифе совсем небольшой, и объехать его за несколько дней не составит труда. Но об этом позже.

Когда мы приехали на заселение, на ждал небольшой «сюрприз»: мы узнали, что в отеле нет свободных номеров (и это был уже далеко не разгар сезона, а сентябрь). Впрочем, персонал гостиницы быстро нашел выход из ситуации, предложив поселить нас в апарт-отеле напротив - Arena Suites, тоже 4 звезды, предоставив при этом полный доступ ко всем его развлечениям и услугам.

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Таким образом, благодаря хорошему стечению обстоятельств, мы получили Ultra All Inclusive за 750 евро в одном из живописнейших мест планеты. Самое время вспомнить Турцию и тамошние цены.

Мы же наслаждались экзотикой Тенерифе. Этот остров стоит на вулкане, который уже три века, как потух. Но он оставил по себе много следов – черный песок на пляжах, скалы, образовавшиеся из застывшей лавы, пустынные ландшафты с неизвестной растительностью. Это настолько непривычно глазу и экзотично, что создается впечатление - находишься на другой планете.

Авто на прокат как must-have на Тенерифе

На Тенерифе обязательно нужно брать автомобиль на прокат, чтобы увидеть все по максимуму. Причем, желательно, дней на пять. Мы взяли машину всего на три дня, и этого оказалось мало. Остров очень интересный, а потому, чтобы его полностью исследовать, нужно как можно больше времени.

Машину советуем брать в аренду в компании Cicar. Она самая большая на Канарских островах, поэтому надежная. Цены здесь довольно доступные – 75 евро за 3 дня. В эту стоимость входит полная страховка – от ударов машины, угона, падающих со скал камней (что здесь не редкость). Администратор заключает с вами договор, внеся в него и в общую базу компании ваши паспортные данные, номер водительского удостоверения (оно должно быть международного образца), отдает ключ и говорит номер или марку автомобиля. Это касается и возврата машины – никто не смотрит, все ли на месте и нет ли повреждений. Вы просто отдаете ключи администратору.

Достопримечательности Тенерифе

Благодаря наличию автомобиля, нам удалось увидеть самые интересные места на острове. Я составила свой ТОП-3 того, что обязательно стоит увидеть на Тенерифе:

1. Вулкан Тейде. Это самая высокая точка не только на Канарских островах, но и во всей Испании. Высота вулкана – 3718 метров. Нам удалось на автомобиле подняться на 3 тысячи метров. Дальше – только на фуникулере. Учитывая, что в горах довольно ветрено, угадать, удастся ли подняться к кратеру, здесь невозможно. Мы как раз и попали на такой случай. Из-за ветра фуникулер был закрыт, а в огромных очередях стояли разочарованные туристы. Нам же грустить было некогда, мы поехали изучать огромную территорию Национального парка Тейде.

Как отдельную достопримечательность здесь можно выделить и саму дорогу к кратеру. Постоянный подъем на автомобиле вверх, когда ты, даже сидя в салоне, чувствуешь угол уклона, постоянно закладывает уши, а от встречного разъезда на узеньких дорогах на краю обрыва застывает кровь. Кстати, такой адреналин оказался одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. Ну, и чего стоит местность на территории парка. Если вы вспомните кадры американских каньонов в фильмах, вот это что-то очень похожее. Идеальные дороги в пустыне, невероятной высоты скалы красного цвета, облака где-то внизу, песок, кактусы, еще какие-то неизвестные растения. Не зря здесь снимали «Звездные войны» - виды и правда космические.

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2. Лос Гигантес. От марсианских ландшафтов – к плаванию на корабле в открытый океан, чтоб полюбоваться китами и дельфинами. Звучит романтично, ведь правда? А выглядит так, что просто не описать, – синяя-синяя океанская гладь, черные плавники касаток, которые то выныривают, то опять пропадают под водой. И, как бонус, мы на максимально близкое расстояние подплыли к знаменитым скалам, которые видно со многих уголков острова - Лос Гигантес. Они и правда гиганты – вздымаются на 600 метров в высоту и, если верить рассказам гидов, на столько же уходят под воду. Именно там мы поплавали, прыгая в океан прямо с борта корабля. Ощущение, что под тобой полкилометра воды, просто незабываемо.

3. Лоро Парк. После исследования южной части острова, обязательно стоит поехать на север. Удивительно, насколько отличается климат на расстоянии каких-то 100 километров. Теплый, мягкий африканский климат юга против влажного тропического севера. Изменение погоды настолько резкое, что через минуту безоблачное синее небо превращается в сплошной туман, а видимость сокращается до 50 метров.

Так мы добирались в город Пуэрто-де-ла-Круз, где находится известный Лоро Парк, который считается лучшим зоопарком в Европе. В частности, в парке находится самая большая коллекция попугаев на планете. Также на огромных территориях можно увидеть животных со всего мира – белых тигров, красных панд, ленивцев, пингвинов, горилл и многих других. Площадь парка действительно огромная, поэтому советую обязательно при входе взять карту с номерами локаций, а также шоу-программу на этот день. Среди прочего, здесь обязательно стоит посетить океанариум Aqua Viva, Планету пингвинов и шоу касаток.

Кстати, кому, как и мне, близка тема защиты животных и кто против их эксплуатации, можете быть спокойны. Лоро Парк занимается увеличением популяции животных, пропагандирует отказ от пластика и осуждает жестокое поведение с животными. Прямо во время представления у касатки или дельфина берут анализы, а переносная лаборатория сразу же дает вердикт, в каком состоянии здоровье животного. Кроме того, на территории парка есть научный центр, который изучает интеллект животных.

***

Главное, что можно привезти из путешествий - это эмоции и воспоминания. И из этой поездки я их привезла с лихвой. Разумеется, еще много осталось нерассказанным. Чтобы охватить все, пожалуй, понадобится не один такой материал. Однако могу сказать одну банальную фразу, которая в этом случае подходит идеально: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать/прочитать.

Тенерифе – это место, куда хочется возвращаться. И это не потому, что я обожаю испанцев (а они здесь, как и на материковой части страны, восхитительны в своей общительности, легкости, искренности, неспешности и умении радоваться жизни). Тенерифе – это невероятные закаты, которые записаны теперь на подкорку моего мозга. Это вечный праздник, идеальная погода, красочные места. И да, это настоящий остров вечной весны.

Вероника Кордон