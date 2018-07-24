Птичий рай посреди Европы

Побывать в Weltvogelpark Walsrode было моей давней мечтой, ведь тут сочетаются две мои большие страсти – птицы и Германия. Как большой любитель природы и всевозможной живности, во время каждой своей поездки я стараюсь попасть в какой-нибудь местный природный парк, заповедник, зоопарк или ботанический сад. В Германии всего этого в избытке, даже в средних по размеру городках имеются довольно любопытные и качественные места подобной направленности. До этого момента в списке моих фаворитов были Кельнский зоопарк с невероятным видовым разнообразием обитателей и парк Вильхельма в Штутгарте, представляющий собой прекрасный образец сочетания зоопарка, ботсада и памятника садово-парковой архитектуры. Теперь же к ним присоединился и птичий парк в Вальсроде.

Это был тот случай, когда свою поездку я полностью подстроила под посещение одного конкретного места. Заехать в местный птичий парк я планировала лет пять, но все не складывалось – то времени не хватало, то не по пути, то не сезон. Но дальше откладывать уже было нельзя!

Для начала, немного истории и фактов. Расположен Weltvogelpark в маленьком городке Вальсроде в Нижней Саксонии и считается самым большим птичьим парком в мире. А начиналось все с небольшого участка для разведения фазанов и водоплавающих птиц, основанного здесь местным торговцем Фрицем Гешке в 1962 году. Спустя пару лет он передал парк своему зятю, который с энтузиазмом принялся его развивать. Уже в 1967 году сюда привезли первых заморских птиц – туканов, а спустя год открыли крытый Райский сад площадью более 2 тысяч квадратных метров. На протяжении 70-х годов парк развивался особенно активно – здесь были построены новаторские помещения для свободного полета птиц, жилье для пингвинов и многое другое. В наши дни в Weltvogelpark на площади 240 тысяч квадратных метров собраны птицы со всех континентов и климатических зон мира – в общей сложности, более 4200 птиц 675 видов, и коллекция постоянно пополняется.

Как и большинство немецких зоопарков, он является не только и не столько просто местом для развлечения туристов, но и мощным исследовательским центром. Местные специалисты активно консультируют коллег со всего мира, а орнитологи из других стран приезжают сюда на практику. В парке проводятся успешные программы по разведению редких видов птиц (в прошлом году там впервые выходили птенца райской птицы в неволе) и восстановлению их популяции в естественной среде в Германии и других частях мира (гарпии, ибисы, белые журавли и другие). О всех своих успехах в Weltvogelpark не упускают возможности поделиться с посетителями, проводя по несколько развлекательно-познавательных мероприятий, которые здесь принято называть термином «Edutainment». Ведь в парке уверены, что только зная, как устроена природа, ее можно по-настоящему полюбить и научиться защищать.

Поездка в Weltvogelpark Walsrode: как доехать, время работы, билеты

Итак, вдохновившись всей этой информацией, я принялась планировать свою поездку. И первое, что нужно знать, собираясь в Weltvogelpark: он работает сезонно – ежедневно с середины марта по конец октября, так как в холодный период года птиц содержат в закрытых от посетителей теплых помещениях. Плюс, в разные месяцы часы закрытия парка отличаются, ведь чем меньше световой день, тем раньше птиц отправляют спать. Еще один важный момент – нужно понимать, что на посещение парка уйдет, минимум, день, хотя и этого может оказаться недостаточно, если вы настроены познакомиться со всеми жителями парка и заглянуть на все познавательные активности.

Однодневный взрослый билет на сезон 2018 обойдется в 22 евро, детям с 4 до 12 лет – 17 евро. Есть семейные предложения, а также скидки для нескольких категорий людей. Также можно приобрести двухдневные билеты – взрослый обойдется в 32 евро, детский в 27 евро. К слову, для тех, кто изначально покупал билет на один день, но в процессе увлекся и решил, что хочет продолжить знакомство с парком на следующий день, предусмотрена возможность уже на месте получить право зайти на следующий день со скидкой, главное, сохранить первый билет.

Приобрести входные билеты можно как в кассе на входе, так и онлайн на сайте парка – цена будет одинаковая. Однако если собираетесь ехать в выходной день или в разгар сезона, лучше все же купить билет заранее, чтобы избежать очередей. Единственное, что хоть у Weltvogelpark и довольно удобный сайт, доступна у него только немецкоязычная версия.

Сам по себе городок Вальсроде мало чем примечателен, потому вы вряд ли поедете туда надолго. Заняться в нем особо нечем, а для того, чтобы отдохнуть в глуши от городской суеты, в той же Германии много более подходящих мест. Поэтому в Вальсроде лучше заезжать чисто ради экскурсии в парк, максимум, с одной ночевкой.

Добираться сюда удобнее всего через Гамбург или Ганновер, из которых ехать до Вальсроде на поезде около двух часов. Выезжать лучше пораньше, так, чтобы к 9 утра уже быть на месте, добраться до парка к открытию в 10 утра и успеть посмотреть все. Птичий парк находится на окраине города километрах в четырех от железнодорожного вокзала. Подъехать туда довольно легко на машине по удобной объездной дороге. Также от вокзала до парка приблизительно раз в час ходит автобус, но я его решила не ждать, отправившись пешком. К несчастью, мои гугл-карты на мобильном очень не кстати дали сбой, роуминг подключать я пожадничала, с бесплатным вай-фаем в Германии все очень плохо, потому пришлось импровизировать. Для начала я намотала пару кругов по центру города, пытаясь выйти на нужную дорогу, так как выведать нужную информацию у местных мне не удалось. Во-первых, немецкий язык в небольших городках в Германии довольно специфический, еще и с региональными диалектами, а потому с коренными жителями иногда бывает сложно. Во-вторых, большинство местных жителей не особо интересуются соседним парком, потому чаще всего не могут сориентировать путешественника, где же его искать. Плюс, днем поездки я выбрала понедельник (ниже расскажу почему), а потому в городе, кроме сонных продавцов в магазинчиках и булочных, я особо никого и не встретила.

На помощь мне пришли указатели с направлениями местных веломаршрутов. Немцы вообще активно пользуются велосипедами как средствами передвижения и в будние дни, и на отдыхе, а потому инфраструктура здесь налажена. Обычно на таких указателях можно «подсмотреть» направление и расстояние, а иногда даже примерное время в пути. Велосипедный маршрут до парка оказался чуточку длиннее пешеходного, но все же через 4,5 километра пути я достигла пункта назначения. Последние километр-полтора, к слову, пришлось идти через лес. На обратном пути я все же вышла на «правильный» пешеходный маршрут и, в итоге, была на вокзале через каких-то 3 километра, но, опять же, пришлось снова идти через лес.

Посещение Weltvogelpark Walsrode

У меня изначально был настрой спокойно погулять по парку без шумных толп туристов вокруг, потому я решила организовать свой визит в понедельник, в конце апреля, когда уже достаточно тепло, солнечно и зелено (в Германии все расцветает на пару недель раньше, чем в Украине), но еще не начались каникулы у детей и массовые отпуска у взрослых. В топ-сезон здесь бывает довольно людно, а это не располагает к спокойному знакомству з пернатыми обитателями парка. В день моей поездки здесь было довольно просторно, можно было подолгу в одиночестве постоять возле понравившихся птиц, да и мест на показательных шоу всем хватило.

Как я уже писала выше, в парке ежедневно проводят несколько включенных в стоимость билета познавательно-развлекательных мероприятий, каждое из которых по-своему интересно. А потому лучше перед посещением парка изучить расписание всех этих активностей, чтобы уже сразу под них подстраиваться.

Раньше всего начинаются интерактивные кормления пеликанов и пингвинов, во время которых посетители могут узнать от сотрудников парка интересные факты о птицах, покормить их собственноручно и даже погладить, если повезет. Также в течение дня можно присоединиться к кормлению туканов, ястребиных и птенцов, которых в это время выхаживают в парке.

Самой большой популярностью в Weltvogelpark Walsrode пользуются знаменитые Flugshow, которые проводятся на большой поляне посреди парка. Во время них работники парка знакомят посетителей со своими самыми интересными питомцами – хищниками, пеликанами, попугаями, журавлями и многими другими. Птицы устраивают демонстративные полеты и охоту, а в это время тренера объясняют, как это происходит в природе. Единственное, что рассказы ведутся только на немецком языке, но даже для тех, кто не понимает, это зрелище достойно внимания. Всего таких шоу за день два – в 11:30 и 15:00, длятся они около получаса. Во время дождя, снега или очень сильного ветра шоу не проводятся. Посетить есть смысл оба, так как основная часть и большинство участников в них разные. Кульминацией обоих шоу является большой вылет почти сотни птиц – венценосных журавлей, красных ибисов и крупных попугаев, которых потом еще полчаса собирают по всему парку.

Впрочем, особо ленивые попугаи не особо рвутся в небо, предпочитая побродить между зрительскими трибунами, на радость всем собравшимся. Если повезет – еще и на плече посидят.

Безоговорочным гвоздем программы в каждом Flugshow является андский кондор. Этот огромный представитель семейства американских грифов, с размахом крыльев около трех метров, считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. В природе они ловят потоки воздуха на высоте до 5 километров над уровнем моря, подолгу зависая над Андами. Кондор из Weltvogelpark Walsrode участвует в обоих показательных шоу, совершая небольшие демонстрационные полеты. Стоит отметить, что, когда он подлетает, становится даже как-то не по себе, но зрелище того стоит.

В послеобеденном шоу публику также радует знаменитая птица-секретарь с 3D-протезом вместо лапы. Об этой птице, которая, благодаря находчивости сотрудников парка, получила второй шанс, я прочитала в немецкой прессе еще года два назад. Тогда она только привыкала к новой лапке, но сейчас уже довольно бодро бегает и показывает, как такие птицы охотятся. В природе эти ястребообразные пернатые с невероятно длинными ногами преимущественно питаются змеями, которых отлавливают и добивают лапами в высокой траве. Вот и во время Flugshow здешняя птица-секретарь продемонстрировала этот свой природный навык на бутафорской змее.

Еще два шоу от Weltvogelpark Walsrode проводятся в помещении недалеко от большой поляны – в 12:30 и 16:15 (за исключением дней, когда парк закрывается в 17:00). Там главными звездами являются попугаи – кеа, ара, какаду и жако. Попугаи не только считаются очень умными птицами, но и являются очень забавными. Так что хорошее настроение после получаса с ними вам обеспечено.

Важный момент: не стоит путать эти шоу с цирковыми представлениями. Здесь от птиц не требуют ничего сверхъестественного или сложных трюков. По сути, они показывают привычные для себя активности – полет, охота и мелкие шалости. Ну, а так как в парке нет жесткой дрессуры, то и определенные «косяки» во время шоу неизбежны. За это птиц тренера не ругают, а лишь разводят руками.

К слову, для больших групп в парке можно заказать экскурсию с гидом. Для групп школьников действует специальная программа.

Каких птиц можно встретить в Weltvogelpark Walsrode

Складывается впечатление, что здесь собраны все птицы мира – от привычных гусей-уток до экзотических райских птиц или колибри. Есть тут и виды птиц, которые нигде - как в зоопарках Германии, так и всей Европы - больше не увидишь.

Лично у меня было несколько must-see, на которых я планировала обязательно посмотреть. В первую очередь, это южноамериканская гарпия. Из-за особенностей размножения и пагубного воздействия человека на их естественную среду обитания, в наши дни эти огромные ястребы довольно редкие в природе и в неволе. Родом гарпии из тропических лесов Южной и Центральной Америки и считаются самой крупной хищной птицей на планете, древние индейцы еще называли их «крылатыми волками». В природе они питаются, в основном, обезьянами, ленивцами, средними рептилиями и крупными птицами, но нередко тягают из деревень кур, кошек и даже поросят и ягнят. До этого нигде в европейских зоопарках гарпий я не видела, так что «встречи» ждала с нетерпением. Надо сказать, со своим огромным перьевым воротником-короной эта птица выглядит очень гордо и величественно, будто смотрит на всех свысока (справедливости ради, она действительно смотрит на всех с высокого дерева). Пришлось подождать минут 15, прежде, чем она соизволила подлететь поближе, показав себя во всей красе.

Неожиданно куда больше меня поразило общение с другим представителем ястребиных. Устав ждать милости от гарпии, я отправилась осматривать другие вольеры с хищниками. И там мое внимание привлек орлан с белыми головой и грудкой с черным хвостом и окончанием крыльев. Таких я раньше не видела и вообще не знала. Оказалось, это пальмовый гриф (он же пальмовый орлан) родом из пустынной Африки, и, что нетипично для хищников, главным образом, питается плодами пальмы, а потом уже ракообразными, мелкой рыбой и насекомыми. В вольере таких было около пяти, но один оказался особо любопытным. «Пообщалась» я с ним минут пять и собралась уже двигаться дальше, но он продолжил за мной бегать, так что пришлось еще ненадолго вернуться. В итоге, я даже смогла погладить его по «клювику».

Вот именно поэтому, как я уже писала выше, в Weltvogelpark стоит ехать на день, а то и два, особенно, если вы такой любитель птиц, как я. Хотелось подольше постоять возле каждого вольера с заинтересовавшими меня птицами, чтобы получше изучить их повадки или понаблюдать за их забавными активностями, а с некоторыми, быть может, установить контакт. Главное - не подходить близко к вольеру с глухарем. Я и раньше слышала, что птицы эти довольно агрессивны, но не представляла, что настолько! По сути, это же просто огромная курица, но по повадкам – опасный зверь. Местный самец глухаря кидался на всех, кто подходил к вольеру, еще и издавал странные звуки. Хотя, может, это у него просто был брачный период, он у глухарей как раз весной.

Также Weltvogelpark Walsrode славится своей колонией розовых фламинго – самой большой среди европейских зоопарков, здесь их около 300 особей. К слову, уже в июле этого года я прочитала, что в период гнездования 2018 года местные фламинго выходили около полусотни птенцов, тем самым, установив очередной рекорд. Кроме того, в птичьем парке в Вальсроде есть еще два вида фламинго – чилийские и красные.

Есть в Weltvogelpark Walsrode и несколько видов пеликанов – кроме хорошо знакомых всем розовых и кудрявых, еще и австралийские, и чилийские, которые в зоопарках встречаются намного реже.

И, разумеется, очень хорошо в Вальсроде представлены туканы и птицы-носороги, ведь именно туканы стали первыми заморскими жителями парка в самом начале его истории. И именно они были выбраны символом Weltvogelpark Walsrode на обновленном к 50-летию парка логотипе.

Отдельная часть – попугаи. Их здесь невероятно много: и яркие ара, и умнейшие жако, и разрушительные кеа, и какаду всех возможных и невозможных расцветок. Меня лично очень порадовал открытый для посетителей вольер с попугаями лори.

Можно просто погулять в компании этих ярких и игривых попугаев, а можно покормить их специальным кормом. Также я узнала интереснейший факт о благородных зелено-красных попугаях. Оказывается, у попугаев этого вида самцы и самочки кардинально разных цветов – темно-зеленые и ярко-красные соответственно.

И учитывая, что у попугаев пол обычно не сильно отличается по цветам, очень долго ученые считали самцов и самочек благородного попугая разными подвидами. Отдельно мое внимание заслужил веерный попугай с огромным перьевым капюшоном, почти как у гарпии, только ярче.

Ну, и пару слов о голубях. В Weltvogelpark Walsrode я буквально открыла для себя «50 оттенков голубей». Не привычных нам сизых уличных, белых свадебных или тех несчастных, которых некоторые извращенцы все еще носят по Крещатику для фото. Голуби в Вальсроде и розовые, и фиолетовые, и бирюзовые, и зеленые, и радужные, и хохлатые. И все это натуральный цвет!

И еще немного об инфраструктуре в Weltvogelpark Walsrode

Помимо птиц, Weltvogelpark Walsrode радует посетителей обилием ухоженных экзотических и не очень деревьев, кустов и цветов. Каждую весну здесь высаживают более трех миллионов ранних цветов – крокусов, нарциссов, тюльпанов всевозможных видов. Пик их цветения выпадает на апрель-май. Ну, а дальше, по мере смены сезона, меняются и цветы – розы, азалии, фуксии и многое другое. Особо гордятся в Вальсроде своими садовыми азалиями и рододендронами – их тут около 5 тысяч кустов. Садовые азалии вообще очень популярны в Германии, а вот у нас, в Украине, почему-то их практически не культивируют как садово-парковое растение.

Также в парке очень ответственно подошли к подбору зданий на территории. Большинство из них выдержаны в традиционном немецком деревенском стиле и построены на основе реального исторического прототипа или даже собраны из остатков разрушенных исторических зданий. Отдельного внимания заслуживает так называемый Совиный замок, части которого, датируемые концом 19 века, в Вальсроде привезли аж из Великобритании лет 20 назад. Кстати, сов в парке тоже очень много, и к некоторым из них можно зайти в вольер.

Кроме того, на территории всего парка довольно много лавочек, чтобы можно было отдохнуть и полюбоваться видами. А еще - огромные фигурки птиц из различных материалов, и некоторые из фигур издалека вполне можно принять за живых пернатых.

Есть в Weltvogelpark Walsrode большой ресторан с традиционной кухней и несколько точек с немецким фаст-фудом. Однако посещая немецкие парки-зоопарки в будний день или не в сезон, стоит быть готовым, что большинство фуд-кортов будут закрыты или работать по сокращенному графику. Потому лучше все же перестраховаться напитками и перекусом с собой, на всякий случай.

Сами вольеры у птиц довольно просторные, большинство крупных нехищных пернатых, преимущественно водоплавающих, днем гуляют на свежем воздухе на территории с деревьями и прудами. При этом большинство птиц содержатся парами или группами, а потому неволю, пусть даже и в хороших условиях, им переносить вместе легче.

Еще мне очень понравился тропический авиарий – настоящий рай под крышей. Здесь можно надолго «заблудиться», прогуливаясь среди тропической зелени и воды, пока птицы то кружат над головой, то выпрыгивают из кустов прямо под ноги. А можно просто присесть на лавочку и порелаксировать под птичьи трели и шум воды.

В целом, радует и публика, посещающая зоопарк. Практически никто не пытается пугать птиц, шуметь у клеток или хватать их за перья. И, главное, никто не пытается покормить их хлебушком, печеньками или сухариками, как это, увы, все еще любят делать в нашем Киевском зоопарке. Сами немцы, все же являющиеся основными посетителями Weltvogelpark Walsrode, в принципе не особо грешат желанием подкормить животных непригодной едой – правила есть правила. А иностранные гости, как правило, едут сюда целенаправленно и знают, как нужно вести себя с животными. Хочется верить, что когда-то и у нас в стране посетители зоопарков избавятся от пагубного пристрастия попытаться накормить батоном питомцев со специальным рационом.

На выходе, традиционно для немецких зоопарков, расположился большой сувенирный магазин, где, находящиеся под впечатлением гости, готовы сметать с полок на память все, что предложат. Я вот еле удержалась, чтобы не купить себе очередную чашку, которые уже некуда девать. Но перед парой открыток все же не устояла.

***

Я провела в Weltvogelpark Walsrode чуть больше шести часов, и этого оказалось катастрофически мало. Где-то мне хотелось задержаться подольше, где-то пришлось пробежать вскользь. Но, увы, мне нужно было возвращаться назад, в Гамбург. Впрочем, теперь я знаю, что точно еще вернусь в этот птичий рай посреди Европы, но уже дня на два.

Марина Григоренко