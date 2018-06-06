Украинский город с венгерской душой

Берегово – населенный пункт в Закарпатье. Город, который за свою тысячелетнюю историю входил в состав множества стран, когда «перекраивалась» Европа, уничтожался татарами, был сожжен польскими, затем габсбурскими войсками, много раз освобожден и снова завоеван… Видимо, было за что сражаться.

В наше время Берегово – мирный и уютный украинский туристический городок, который расположен на берегах водной артерии Верке, возле границы с Венгрией. Не удивительно, что 48,1% местного населения – венгры.

Существует три вещи, которые делают Берегово уникальным городом и несут о нем славу по всему миру – это лечебная вода, хорошее вино и старинная архитектура.

Вода. Именно она, как правило, причина огромного потока туристов. Известно, что аналоги такой же лечебной воды имеются лишь в трех уголках земного шара, не считая Украины – в Исландии, Новой Зеландии и на Курильских островах.

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Уникальность этой воды в ее составе. Воды Берегового – кремниево-азото-углекисло-хлоридно-натриевые высокой минерализации. Доказано, что вода в термальных источниках лечит более 80-ти видов заболеваний. В любое время года она здесь сохраняет температуру, по меньшей мере, 30 градусов. Но находится в бассейне можно не более 2 часов.

Самый большой бассейн с термальной водой под открытым небом в Берегово находится на территории базы «Закарпатье». Температура воды, которая приходит из полуторакилометрового гейзера изначально составляет 50 градусов, а уже потом охлаждается до 30. Процедура оздоровления оплачивается почасово. Рядом с большим бассейном стоят два маленьких, вода в которых еще горячее. Зимой их накрывают, создавая эффект «турецкой бани».

Есть еще один, крытый термальный бассейн, который находится в оздоровительном комплексе «Жаворонок». Это место более комфортное для проживания и оздоровления, но, соответственно, и стоимость здесь повыше. Комплекс также предлагает гостям финскую баню.

Чтобы пользоваться услугами бассейнов, жить в этих комплексах не обязательно. В Берегово достаточно хорошо развита инфраструктура и существует множество комфортабельных гостиниц и гостевых домов. Свое жилье сдают и жители города. Однако стоит учесть некоторые нюансы. Во-первых, по праздникам и незадолго до «БерегФеста» (ежегодно в последние выходные сентября) цены на жилье в Берегово растут. И, во-вторых, снимая помещение у местных жителей, стоит уточнять вопросы, которые касаются отопления и водоснабжения, поскольку они могут быть нестабильны.

Берегово часто называют «маленький Будапешт», ведь этот город считается центром венгерской культуры в Украине.

Существует несколько архитектурных доминант, которые добросовестный турист не имеет право обойти стороной.

Первый в этом списке – костел Воздвижения Святого Христа, который находится в самом сердце города. Даже если вы не являетесь большим поклонником осмотра церквей и храмов, все равно стоит посетить это место. Хотя бы потому, что оно – древнейшее каменное строение во всем Закарпатье, которое было возведено еще в XII веке.

Второй в очереди – музей Береговщины, который находится в бывшем дворце трансильванских князей Бетленов. Это - самое старое здание в Берегово, которое в конце XVII века перешло во владение семьи Ракоци. Краеведческий музей начинал свою работу, имея лишь 42 экспоната, а сейчас их насчитывается несколько тысяч. Коллекция знакомит посетителей с историей Берегово с древнейших времен и до современности. В музее имеется отдельная экспозиция, посвященная певице венгерской оперетты с мировым именем – Шари Федак, которая родилась в Берегово. Один из залов украшают произведения местного скульптора Анны Горват, а также 35 живописных полотен береговского художника Йожефа Гарани, подаренных автором родному городу.

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Далее в череде достопримечательностей – дворец графа Бетлена, памятник истории и архитектуры XVII века в стиле барокко. Графский Двор – дворец князя Габора Бетлена, который в 1620-1621 годах был королем Венгрии. Построена эта резиденция князя на месте монастыря доминиканского ордена. Дворец относится к оборонному виду замкового стиля. Жилой дом и две хозяйственные постройки, конюшня и каретная с зернохранилищем образуют полузамкнутый прямоугольный двор. Особый интерес для туристов, как правило, представляют таинственные подвалы в готическом стиле, сохранившиеся еще со времен монастыря, который был разрушен в 1573 году.

Здесь, как и в других городах Украины, которые берегут духовное и культурное наследие предков, раскинулся Береговский венгерский театр. Этот центр драмы разместился в здании бывшей гостиницы «Орослан» («Лев»), где проездом через городок останавливался известный венгерский поэт-революционер Шандор Петефи. Береговская театральная труппа под руководством Атиллы Виднянского ежегодно гастролирует по Европе, ее охотно приглашают на престижные арт-фестивали, откуда актеры обязательно возвращаются с призами. Все спектакли проходят на венгерском языке, однако это не мешает насладиться игрой актеров. В репертуаре – произведения Шекспира, Чехова, Беккета и венгерских драматургов в современной интерпретации.

Еще одно заметное место в Берегово – роскошный дом «Золотая пава». Именно здесь проводили самые важные торжественные мероприятия в городе, на которых присутствовала вся местная знать. Сегодня в этом здании находится один из лучших ресторанов в Берегово, а также отель. Появлением «Золотой павы» Берегово обязано государственному уполномоченному Томашу Этвешу, который, в свое время, предложил построить заведение, где могли бы проходить литературные вечера, балы, благотворительные обеды, торжественные мероприятия. Эту идею поддержала вся городская элита и в 1913 году состоялось открытие казино, аристократический дух которого удалось сохранить спустя целое столетие.

Кроме того, как только дело близится к вечеру, все дороги в Берегово ведут к дурманящему закарпатскому вину. От туристов можно часто услышать: «Быть в Берегово и не попробовать вина – это то же самое, что приехать в Рим и пройти мимо Колизея». Этот город богат винными подвалами, в которых хранится бесценный нектар лучших виноделов.

К числу таковых относят вина, производимые семьей Шош. В настоящее время их виноградники занимают шесть с половиной гектаров. Предприниматель выращивает до шестидесяти сортов винограда, из которого изготавливают примерно сорок видов вина. Удивительно, но Карл Шош имеет рыцарское звание. Он даже является членом Рыцарского Винного ордена имени Святого Винцела, популяризирующего винодельческие традиции и культуру.

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Еще одним из популярных среди туристов является дегустационный зал «Старый подвал», который расположен на улице Виноградной – старинной улице виноделов Берегово. Подвалу уже более 300 лет, однако в качестве дегустационного зала он заработал лишь несколько лет назад благодаря энтузиазму семьи Гаврильченко. Здесь предлагаются сухие вина местного производства из сортов винограда, выращенного на склонах Карпат. Дегустация проводится непосредственно в месте выдержки вина – в подвале, вырубленном в скале.

Не так давно, в 2010 году, в Берегово открылся еще один дегустационный зал на заводе по производству вина «Чизай». Здесь у посетителей есть уникальная возможность посмотреть на процесс производства вина, а затем попробовать самое лучшее, «ограненный закарпатский алмаз», – как говорят сами винные «ювелиры».

«Пожалуй, это самый необычный город нашей страны», – пишут о Берегово блогеры.

Каждый, кто сюда приезжает, может ощутить себя немножко за границей. Ну, еще бы! Ведь не один народ приложил усилия к созданию и становлению Берегово. Это и венгры, и румыны, и чехи, и поляки, и, конечно же, украинцы. Такой себе интернациональный городок.

…Берегово, при желании, можно обойти и за один день, но полученные впечатления станут причиной, чтобы возвращаться сюда снова и снова.

Диана Кречетова